¡Fin del sueño en el US Open! Ignacio Buse debutó en un Grand Slam y perdió ante un Ben Shelton muy superior

Ignacio Buse, tenista peruano, número 136 del ranking ATP, tuvo su primer partido en un cuadro principal de Grand Slam y lo hizo ni más ni menos que en el estadio de tenis más grande del mundo. En el Arthur Ashe Stadium dejó algunos destellos de su buen juego, pero no pudo ante el número 6 del mundo, Ben Shelton en la primera ronda del US Open 2025. Fue victoria por tres sets para el estadounidense, uno de los favoritos para llegar a instancias decisivas.

Shelton le ganó a Buse por 6-3, 6-2 y 6-4 en poco más de 2 horas de partido. La superioridad física, la experiencia y el juego superlativo del número 6 del mundo fueron suficientes para superar al tenista peruano, quien, de todas maneras, habrá quedado con sensaciones positivas tras su debut en un cuadro principal de Grand Slam.

Si bien, por el resultado, se vio una amplia ventaja del estadounidense, Buse tuvo sus oportunidades en cada uno de los sets para quebrar el saque de su rival. Pudo haber igualado el primer set cuando tuvo oportunidades para quedarse con el servicio de Shelton cuando éste sacaba para ganar el parcial.

En el segundo set, el ‘Colo’ también tuvo su chance de quebrar en el inicio, pero empezó a sufrir de la subida de confianza del número 6 del mundo. Conforme fue avanzando el partido, los saques de Shelton empezaron a ser un problema para el limeño de 21 años.

Los golpes con efecto en el saque fueron una constante a la que Buse no pudo encontrarle respuesta. Esto hizo que las oportunidades de quiebre fueran casi nulas. Al final del partido, fueron cinco chances totales en las que el peruano no sumó ningún quiebre contra los 4 de 13 para el estadounidense.

Así, para Shelton se concretó un triunfo importante en la primera ronda para empezar a tomar vuelo en este US Open donde es la gran esperanza de los Estados Unidos. Por su parte, para Ignacio Buse es su primera presentación ante el mundo y donde se lo vio con prestancia, pese a las adversidades. Todo lo de este partido debe servir como aprendizaje para seguir sumando experiencia y pensar más a futuro.

¿Cuánto dinero ganó Ignacio Buse por jugar la primera ronda del US Open 2025?

Ignacio Buse tiene buenos motivos para sacar cosas positivas de su primera presentación en un cuadro de Grand Slam, sobre todo, en el aspecto económico. Esto se debe a que, por su partido de primera ronda ante Ben Shelton, tuvo una de los premios económicos más importantes de su carrera.

Pese a perder, Buse ganó un total de 110 mil dólares, de acuerdo a los premios económicos informados por la organización del US Open. Claro, también hay que aclarar que el nieto de Eduardo Buse tuvo que ganar tres partidos para llegar a esta instancia de primera ronda del cuadro principal.

Los premios económicos en el US Open (ATP).

El limeño de 21 años ganó los tres partidos de la qualy del US Open: en tres sets ante Lukas Neumayer (157º), en tres sets ante Rei Sakamoto (200º) y en dos sets ante Kimmer Coppejans (194º). Esas victorias también justifican su buen premio económico en esta primera ronda del Grand Slam estadounidense.

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse en el circuito ATP?

Ignacio Buse no tendrá acción en esta semana luego de perder su partido de primera ronda del US Open ante Ben Shelton. Si bien podría participar debido a que recién comienza la semana ATP, recientemente, decidió bajarse del Challenger de Como, que se disputa en Italia.

En dicho certamen, por ejemplo, sí estará participando otro peruano como Gonzalo Bueno (debuta ante el argentino Facundo Díaz Acosta). Por lo cual, Buse tendrá una semana completa de descanso antes de volver a las pistas, donde tiene varios torneos Challenger (España, Italia, Francia, Austria, Turquía y China) en la primera semana de septiembre.