US Open 2025: Ignacio Buse, con sufrimiento, avanzó en la qualy y ya tiene rival en segunda ronda

Se sufrió más de la cuenta, pero Ignacio Buse (136º en el ranking ATP y preclasificado número 29) ganó en su debut en la qualy del US Open 2025. En tres sets, venció al austríaco Lukas Neumayer (158º) para meterse en la segunda ronda de la clasificación al cuadro principal. Enfrentará al japonés Rei Sakamoto (200º), que ganó un partido insólito.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, Ignacio Buse se quedó con el triunfo por 7-6 (2), 6-7 (5) y 6-1 en la primera ronda de la qualy del US Open, que se jugó en la cancha 16 del USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows. Ahora, necesita dos victorias más para acceder al cuadro principal.

El ‘Colo’ tuvo que trabajar para poder quedarse con su primer triunfo en la qualy de un Grand Slam. En el primer set llegó a estar 2-4, pero pudo sobreponerse para llevar el partido al tiebreak y ganarlo, mientras que en el segundo parcial hizo lo mismo, pero con un 0-3 en contra, aunque no pudo cerrar el partido teniendo una ventaja de 5-2 en el desempate. Y en el tercer set, aprovechó las oportunidades de quiebre para no sufrir y cerrar el partido de buena forma.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Quién es el próximo rival de Ignacio Buse en la qualy del US Open 2025?

El rival de Ignacio Buse en la segunda ronda de la qualy del US Open 2025 será el japonés Rei Sakamoto, quien ganó un partido increíble en tres sets ante el estadounidense Tyler Zink (258º).

ver también Ignacio Buse tuvo un mal día y perdió en semifinales del Challenger de Cancún: ahora, a pensar en el US Open

Sakamoto llegó a estar 4-6 y 1-5 con tres match points en contra. Al final, logró remontar en ese segundo set ganando seis games de forma consecutiva y salvando un total de seis match points. Y, en el tercer parcial, se lo llevó en el súper-tiebreak por 10-8. Así, fue victoria por 4-6, 7-5 y 7-6 (10-8).

¿Cuándo juegan y dónde ver Ignacio Buse vs. Rei Sakamoto por la segunda ronda de la qualy del US Open 2025?

Publicidad

Publicidad

Ignacio Buse vs. Rei Sakamoto, por la segunda ronda de la qualy del US Open 2025, se jugará este miércoles 20 de agosto no antes de las 02:40 p.m en uno de los últimos partidos de la jornada. Todo hace pensar que será en uno de los últimos turnos de la jornada clasificatoria. El partido, como todas las rondas de clasificación, se podrá ver en vivo por Disney+.