Desde hace varias fechas atrás la organización de la Liga 1 viene siendo muy criticada, debido a que muchas sedes no se encuentran en un buen estado. Uno de los más recientes comentados fue el estadio Campeones del 36, donde se disputó el Alianza Atlético y Alianza Lima.

En dicho recinto deportivo se reportó que no había agua, ni luz desde muy temprano y que tampoco la cancha estaba en óptimas condiciones para que se juegue un partido profesional de tanta magnitud como el de los grones y los sullaneros.

Con este contexto, Aldo Corzo fue entrevistado por RPP para que pueda dar su opinión sobre estas condiciones que tienen la mayoría de los estadios del Torneo Peruano. Para el lateral de los merengues es de conocimiento público el estado, por lo que deben afrontarlo y no quejarse.

"Sabemos que las condiciones de algunos estadios están mal, también con los horarios. Pero no nos queda otra, tenemos que competir y no quejarnos. No hay cambios", mencionó.



Por último, los merengues se verán las caras con Deportivo Municipal en condición de visitante en la jornada 12 del Torneo Apertura. Este encuentro se llevará a cabo el domingo 16 de abril a las 4 pm.