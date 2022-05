Universitario de Deportes sigue por la senda del triunfo tras ganarle, el pasado sábado 7 de mayo, a Alianza Atlético por 3-1 en la jornada 13 de la Liga 1 que se jugó en el estadio Monumental. Los dirigidos por Jorge Araujo dieron vuelta al partido y terminaron llevándose una contundente victoria. El jugador del encuentro fue Alex Valera quien anotó un doblete y es el máximo goleador del Torneo Apertura con 9 conquistas.

+ Sigue en racha: Alex Valera anotó espectacular golazo con Universitario

+ Alianza Lima y los resultados para pasar a octavos de la Copa Libertadores

+ Las 3 variables que definen el fracaso de Alianza y Cristal en la Libertadores

Tras la victoria sobre el ‘Vendaval’, quien actualmente sigue como único líder del torneo, dijo: “Hoy, ha sido un gran partido para nosotros. Necesitábamos ganar de local. Veníamos con confianza, por el triunfo ante Atlético Grau en Piura. Sacamos tres puntos y lo mejor es que anoté dos goles”, declaró el atacante de Universitario de Deportes a las cámaras de GOLPERU.

Alex Valera también se refirió a cómo se siente en este momento el grupo dentro del terreno de juego: “El equipo está que se conoce mejor, estamos entrando en confianza, estamos teniendo la confianza que no teníamos para jugar a la pelota, pero ahora lo estamos haciendo y están saliendo bien las cosas”, agregó el ‘Killer’ de los dirigidos por Jorge Araujo.

Finalmente, el delantero resaltó una virtud que ha adquirido en el transcurso desde su llegada a Universitario de Deportes: “Me gustó más el gol de cabeza, creo que he aprendido mucho a meter goles de cabeza y eso me ayuda bastante”, concluyó Alex Valera, quien también ha sido tomado en cuenta en las últimas convocatorias de Ricardo Gareca a la Selección Peruana.