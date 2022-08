Universitario de Deportes sumó una nueva derrota en el Torneo Clausura tras caer este último domingo ante Cienciano en Cusco. En ese sentido, el entrenador 'merengue', Carlos Compagnucci, analizó el encuentro ante la escuadra imperial y aseguró que su equipo pudo haber sacado un empate, por cómo terminaron jugando.

“El encuentro fue parejo más allá del resultado. Me da la sensación que el partido podía haber terminado empatado. Hubo un primer tiempo donde el equipo local impone condiciones, pero nosotros hemos sabido aguantar bien la situación, emparejar un poco el partido”, dijo Compagnucci en conferencia de prensa post-partido.

“En el segundo tiempo el equipo tuvo más protagonismo, tuvo más el balón, pero por situaciones de goles, de peligro, me da la sensación que pudimos haber conseguido el empate. Pensé que, de entrada, por como Cienciano planteaba los partidos, que es un equipo que domina, presiona, estar cubierto en las bandas para que no nos entren tanto. Me pareció que era ideal para ir cambiando con el pasar de los minutos”, finalizó el técnico merengue sobre su decisión con el sistema del equipo.

Alineaciones del Universitario vs. Cienciano

Universitario: José Carvallo;Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas, Iván Santillan, Alfonso Barco, Jordan Guivin, Piero Quispe, Andy Polo y Alexander Succar.

Cienciano: Miguel Vargas; Luciano Recalde, Hansell Riojas, Ayrthon Quintana, Josue Estrada, Erick Perleche, Nicolás Rinaldi, Carlos Beltran, Kevin Sandoval, Danilo Carando y Adrián Ugarriza.