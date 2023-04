Universitario de Deportes viene atravesando por un gran momento, porque hace 10 partidos no conoce la derrota de la mano de Jorge Fossati. Todo eso ayudado a que se posicione segundos en la tabla de posiciones de la Liga 1 y punteros en la Copa Conmebol Sudamericana.

Debido a esto, hace unos días el periodista deportivo Phillip Butters salió en el programa deportivo, PBO Campeonísimo e informaba que Erasmo Wong iba a comprar al club para poder potenciarlo y muchas cosas más.

Sin embargo, en una entrevista para radio Ovación al administrador temporal merengue, Jean Ferrari, se le fue consultado sobre esta posibilidad y respondió que aún no ha recibido ninguna comunicación con dicho empresario.

"Hasta ahora no he tenido ningún tipo de comunicación con el señor Erasmo Wong, este ha sido un tema publicitario que no tenía argumento", comentó.

Por otra parte, el mandamás crema habló sobre la racha positiva que viene mostrando su equipo y aseguró que esto les brinda tranquilidad a toda la administración.

"Se ha dado un giro importante en la parte deportiva y eso nos da tranquilidad para seguir avanzando en la parte administrativa, como lo venimos haciendo", sostuvo.