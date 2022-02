No todo está perdido, todavía queda luchar y confiar en sus capacidades. Es lo que piensa José Carvallo como líder del plantel de Álvaro Gutiérrez. El capitán de Universitario de Deportes, tomó la palabra tras la caída ante el 'Ídolo del Astillero'. Perdieron por 2-0 'los cremas' ante el siempre complicado de local, Barcelona de Ecuador.

El también seleccionado peruano, considerado por Ricardo Gareca, analizó el duelo así: "Vinimos a tratar de llevarnos la victoria, pero no se pudo. Pero, creo que la llave sigue abierta, tenemos que mejorar. En la entrega, no hay nada que reprochar, pero futbolísticamente tenemos que mejorar mucho más para poder emparejar la serie y pasar a la Fase 3".

Asumiendo también que se queda tranquilo con el trabajo de sus compañeros en cancha: "Me quedo con el esfuerzo, el sacrificio. Ellos nos dominaron el partido, nosotros tratamos de controlarlo defensivamente, pero no generamos. En el fútbol, cuando no generas, es complicado. Algunas iban a tener, aprovecharon una pelota parada y unos errores defensivos de nosotros".

Finalmente, remarcó lo que dijo en un principio: "Lastimosamente, nos vamos con un marcador de 2-0, creemos que la llave está abierta y trataremos de revertir en Lima". Todo se verá en el Estadio Nacional la próxima semana, donde seguramente el hincha acompañará, y colmará las tribunas de palmo a palmo.