No fue por alentar a Alianza: Gregorio Pérez habló del frustrado pase de Christian Ramos

Universitario de Deportes está formándose para el 2022. Después de un año irregular, la idea es volver a la grandeza que los representa. Por eso, buscan hacer una digna Copa Libertadores y también, por supuesto, luchar por la estrella 27 en la Liga 1.

Por eso, buscaron refuerzos de altura y roce internacional. Uno de los que primero sonó fue Christian Ramos. Lamentablemente para ellos, el defensor prefirió irse a Alianza Lima, luego de que estos últimos salgan campeones en el torneo local.

De este desplante se habló mucho. Según algunos, el jugador había sido descartado por la dirigencia crema por haber ido a alentar a Alianza Lima. Gregorio Pérez, este jueves en Fútbol como Cancha, descartó esa opción y dijo que todo fue decisión del zaguero.

"Con Christian Ramos sí hubo interés, yo lo quise y hablé con él. Jean Ferrari también. Quedó en dar una respuesta, pero no hubo. Nos enteramos que habían otros clubes interesados y cortamos esa situación", comenzó al respecto el entrenador.

"Christian Ramos tiene todo el derecho de ir donde él quisiera. No tiene nada que ver con que haya ido a ver el partido de la final entre Alianza y Sporting Cristal, en algún momento se especuló que por eso no se le contrató y no fue así. Fue decisión suya", concluyó al respecto.