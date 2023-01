Universitario de Deportes presentó a su plantel oficial para el 2023 el pasado sábado 7 de enero en el Estadio Monumental. El elenco merengue recibió en su casa a toda la fanaticada crema para enfrentarse a Aucas.

Indudablemente uno de los futbolistas más ovacionados en la presentación fue Piero Quispe, una de las grandes promesas y apuestas de Carlos Compagnnucci para poder afrontar esta temporada la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

En relación a esto, el joven mediocampista fue consultado sobre su experiencia de haber estado en la presentación. El jugador se mostró agradecido con el público e indicó que se siente orgulloso de él mismo.

Adicionalmente, recibió una interrogante sobre el futuro de Alex Valera. El volante de 21 años resaltó las cualidades del ex atacante del Al Fateh y dejó 'picando' la posibilidad en un regreso al combinado merengue.

“Muy feliz por el recibimiento que me dio la hinchada. Me siento feliz y orgulloso conmigo mismo. Alex Valera es un gran jugador, una gran persona. Hemos compartido mucho. No solo yo, sino la mitad del plantel lo conoce. Veremos que decide”, sostuvo para TV Deportes.