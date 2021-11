El lateral de Universitario de Deportes aún no ha definido su futuro para la siguiente temporada en la Liga 1 y se sentará a conversar con la administración ‘crema’

¿Se va un ídolo crema? Aldo Corzo aseguró que no sabe si continuará en Universitario

Aldo Corzo es uno de los jugadores con más experiencia en el cuadro ‘crema’, el futbolista ya lleva cinco temporadas con Universitario de Deportes y le tocará analizar si continúa en Ate o se cambia de casaquilla. El lateral derecho de la Selección Peruana aún no decide su futuro y esperará pensarlo muy bien para saber si se queda o se va.

+ Sergio Peña despierta elogios de ESPN tras maravilloso robo de balón contra Chelsea

+ ¿El próximo refuerzo? Alexander Lecaros entrena con indumentaria oficial de Universitario de Deportes

+ No viene a Perú: Jonathan Dos Santos renovará con Querétaro por una temporada más

“No sé si me quedaré en Universitario. En estos días conversaré con la gente y ahí se tomará una decisión. Siempre voy a estar dispuesto a escuchar a la ‘U’, siempre están las ganas”, declaró el lateral derecho a RPP en el programa ‘Fútbol Como Cancha’. El futbolista aún no tiene claro el panorama pero sería cuestión de llegar a un acuerdo con los ‘merengues’.

El lateral derecho estuvo fuera de las canchas aproximadamente un mes por una lesión en la rodilla y regresó en la última fecha de la fase 2 en la Liga 1 frente a FBC Melgar, donde Universitario de Deportes derrotó por 1-2 a el ‘dominó’ en el último minuto del encuentro, asegurando así su pase a la Copa Libertadores cono ‘Perú 3’.

Aldo Corzo fue llamado a la Selección Peruana en la última convocatoria de Ricardo Gareca y espera poder juagar algunos minutos en la próxima fecha doble de las Eliminatorias: “Estoy bien físicamente, al 100% porque me recuperé bien. Siento que estoy a la altura para los partidos que vienen. Tenemos que hacer seis puntos. La mente y las ganas están eso. Hay mucha expectativas, vamos a ir con todo pero siempre rescatando nuestro estilo de juego”.

El futbolista le guarda mucho cariño a la USMP, quien descendió a la Liga 2 y al parecer no participará de dicho torneo, pues para sus dirigentes no les enamora la idea. El ‘Mazo’ lamentó el desenlace de los ‘Santos’: “Es triste el descenso de San Martín, es un equipo que siempre ha sido muy ordenado y que ha tenido las cosas claras. En ese equipo crecí mucho, me apena y esperemos que vuelva rápido a la primera división”.