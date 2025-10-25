Es tendencia:
A un triunfo del ‘Tri’: así fue el caluroso recibimiento a Universitario en Tarma a horas del duelo ante ADT

La 'U' solo tiene un objetivo en mente de cara al duelo frente a ADT en la ciudad de Tarma y vaya que contará con el apoyo incondicional de su hinchada.

Por Renato Pérez

Jairo Vélez y José Rivera de Universitario.
Jairo Vélez y José Rivera de Universitario.

Universitario de Deportes ya sabe lo que tiene que hacer cuando visite a ADT en el Estadio Unión Tarma. Luego del triunfo de hoy de Cusco FC por 1-0 frente a Atlético Grau en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ahora los merengues solo tienen que ganar o ganar para proclamarse tricampeones del fútbol peruano. Eso sí, desde ya mismo cuentan con el apoyo incondicional y multitudinario de sus miles de hinchas que se han dado cita en el interior del país.

En horas de la tarde, cuando el plantel de Universitario de Deportes arribó a la ciudad de Tarma, se apreciaron distintos videos en redes sociales del caluroso y tremendo recibimiento por parte de los aficionados al equipo de sus amores. Hombres, mujeres, niños y familias completas estuvieron más unidos que nunca para evidenciar la enorme confianza que tienen en los jugadores ahora que están a tan solo 90 minutos de conseguir el tan ansiado objetivo.

Si bien Universitario de Deportes nunca ha podido conseguir una victoria en el Estadio Unión Tarma, el momento de romper con la mala racha es ahora y eso lo saben muy bien los aficionados cremas. Por algo es que han llegado a dicha ciudad en gran número, a tal punto de que se espera que el recinto deportivo luzca como si fuera el mismísimo Estadio Monumental. Eso sí, la tarea no será para nada sencilla y quien es muy consciente de esta situación es Jorge Fossati.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el nivel competitivo de ADT a horas de enfrentarlos?

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, no quiso ser apresurado ni mucho menos celebrar antes de tiempo cuando tendrán un durísimo rival por delante. Además de la altura y el clima en la ciudad de Tarma, el plantel de ADT representa ser uno de los mejores locales del campeonato y ante ello es que le deben respeto. Dicho esto, el estratega habló en sentido de la tranquilidad y de la paciencia para conseguir el objetivo que tienen en mente.

“Tratamos de mantener el equilibrio, ni enriquecernos con los elogios ni con las críticas. Y con ese equilibrio, tener humildad y tener autocrítica. Estas son nuestras premisas y las hemos mantenido siempre. Es un rival que seguramente va a ser muy duro. Es un equipo bien trabajado, que le ha hecho partido a todos. Seguramente, aparte se está jugando cosas también muy importantes”; declaró el popular ‘Nonno‘ en charla con la prensa local hace algunas horas.

Los hinchas de Universitario armaron un banderazo en la ciudad de Tarma

Así como la delegación fue muy bien recibida apenas llegaron a la ciudad de Tarma, ahora la multitudinaria y siempre fiel hinchada de Universitario de Deportes se hizo presente en los exteriores del hotel de concentración del equipo para armar el clásico banderazo que se organiza una noche antes de un partido trascendental. Con cánticos de aliento incesante, emociones a flor de piel y confianza absoluta en sus jugadores, el interior del país empieza a teñirse de crema de cara al encuentro a jugarse en las próximas horas.

Los detalles del duelo entre ADT vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

  • Día | Domingo 26 de octubre
  • Hora | 15:30 hora local
  • Estadio | Unión Tarma
  • Árbitro | Kevin Ortega
  • Dónde ver | L1 MAX, L1 Play y Fútbol Libre
Fuente: Universitario
Better Collective Logo