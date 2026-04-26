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Aldo Corzo, tras la derrota ante Alianza Atlético: “No hicimos un buen partido, hay que ser autocríticos”

El capitán de la 'U' dio la cara tras derrota. Reconoció que el equipo no jugó bien y pidió autocrítica no sólo de los jugadores.

Aldo Corzo dio la cara tras la derrota de Universitario ante Alianza Atlético.
© L1MAXAldo Corzo dio la cara tras la derrota de Universitario ante Alianza Atlético.

Universitario de Deportes perdió por primera vez como local en este Torneo Apertura 2026. Fue 1-2 para Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Monumental U Marathon, un resultado que coincide con el mal momento de los ‘Cremas’ y que, prácticamente, los despide de la lucha por el título en este certamen. Tras el encuentro, el capitán Aldo Corzo dio la cara por el equipo.

Corzo, quien fue titular por segunda vez en el certamen (antes había iniciado en la primera fecha ante ADT), tuvo una buena tarea, pero que se vio opacada por la derrota. La ‘U’ no jugó bien y eso lo reconoció en la entrevista posterior al partido en L1MAX con el periodista Gustavo Peralta.

No hicimos un buen partido, está claro. La verdad que, de local, duele mucho (la derrota). Le pido perdón a la hinchada, a la gente que nos viene a ver. Hay que ser autocríticos en estos momentos, y salir de este momento“, reconoció el capitán de Universitario, visiblemente triste y afligido por el momento del equipo.

Así como comentó que no se jugó bien, también admitió que el equipo no está pasando por un buen momento. “Hay que hacer mucho análisis, autocritica. El momento no es bueno“, dijo. Y agregó, con un claro mensaje para la administración: “Hay que verse a sí mismo, no sólo los jugadores. Hay que seguir trabajando para salir de este momento“.

El defensor central de 36 años aseguró que el miércoles, ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores, será un “partido complicado” y dio un mensaje a la hinchada, pese al momento en la Liga 1. “Vamos a pelear hasta el final en el campeonato local“, aseguró. Y tiró por último: “El grupo siempre está bien. No hicimos un buen partido y eso es lo que puedo decir“.

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Universitario está fuera de la pelea por el título

Con la derrota ante Alianza Atlético en esta fecha 12, a falta de cinco para el final (15 puntos), Universitario sigue con 21 unidades y quedó a 8 de los líderes Alianza Lima y Los Chankas (29). Éste último, de hecho, tiene que jugar este lunes ante ADT y puede extender la diferencia a 11 puntos.

Por eso, parece que la ‘U’ está totalmente fuera de la pelea por el título del Apertura 2026. En todo caso, Los Chankas, Alianza Lima y, todavía, Cienciano, se encaminan a pelear hasta el final por este certamen. Desde el conjunto ‘crema’ deberán pensar en la Copa Libertadores y, principalmente, definir qué pasará con el puesto de entrenador.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Alianza Lima291292117
2Los Chankas291192011
3Cienciano231272310
4Universitario de Deportes21126336
5Comerciantes Unidos19125432
6Cusco1912615-4
7Melgar17115243
8UTC Cajamarca16124440
9Deportivo Moquegua1612516-4
10Juan Pablo II College1512435-9
11Sporting Cristal14124260
12Alianza Atlético14123540
13Sport Huancayo1212336-4
14Sport Boys1212336-5
15ADT1011245-4
16Deportivo Garcilaso1011245-5
17Atlético Grau1012246-5
18Cajamarca612138-9

Datos claves

  • Aldo Corzo capitaneó a Universitario en la derrota 1-2 ante Alianza Atlético de Sullana.
  • 21 puntos suma Universitario, quedando a ocho de distancia de los líderes del certamen.
  • Nacional de Uruguay enfrentará a Universitario este miércoles por la Copa Libertadores.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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