Universitario de Deportes perdió por primera vez como local en este Torneo Apertura 2026. Fue 1-2 para Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Monumental U Marathon, un resultado que coincide con el mal momento de los ‘Cremas’ y que, prácticamente, los despide de la lucha por el título en este certamen. Tras el encuentro, el capitán Aldo Corzo dio la cara por el equipo.
Corzo, quien fue titular por segunda vez en el certamen (antes había iniciado en la primera fecha ante ADT), tuvo una buena tarea, pero que se vio opacada por la derrota. La ‘U’ no jugó bien y eso lo reconoció en la entrevista posterior al partido en L1MAX con el periodista Gustavo Peralta.
“No hicimos un buen partido, está claro. La verdad que, de local, duele mucho (la derrota). Le pido perdón a la hinchada, a la gente que nos viene a ver. Hay que ser autocríticos en estos momentos, y salir de este momento“, reconoció el capitán de Universitario, visiblemente triste y afligido por el momento del equipo.
Así como comentó que no se jugó bien, también admitió que el equipo no está pasando por un buen momento. “Hay que hacer mucho análisis, autocritica. El momento no es bueno“, dijo. Y agregó, con un claro mensaje para la administración: “Hay que verse a sí mismo, no sólo los jugadores. Hay que seguir trabajando para salir de este momento“.
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El defensor central de 36 años aseguró que el miércoles, ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores, será un “partido complicado” y dio un mensaje a la hinchada, pese al momento en la Liga 1. “Vamos a pelear hasta el final en el campeonato local“, aseguró. Y tiró por último: “El grupo siempre está bien. No hicimos un buen partido y eso es lo que puedo decir“.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el triunfo de Alianza Lima y la derrota de Universitario
Universitario está fuera de la pelea por el título
Con la derrota ante Alianza Atlético en esta fecha 12, a falta de cinco para el final (15 puntos), Universitario sigue con 21 unidades y quedó a 8 de los líderes Alianza Lima y Los Chankas (29). Éste último, de hecho, tiene que jugar este lunes ante ADT y puede extender la diferencia a 11 puntos.
Por eso, parece que la ‘U’ está totalmente fuera de la pelea por el título del Apertura 2026. En todo caso, Los Chankas, Alianza Lima y, todavía, Cienciano, se encaminan a pelear hasta el final por este certamen. Desde el conjunto ‘crema’ deberán pensar en la Copa Libertadores y, principalmente, definir qué pasará con el puesto de entrenador.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Alianza Lima
|29
|12
|9
|2
|1
|17
|2
|Los Chankas
|29
|11
|9
|2
|0
|11
|3
|Cienciano
|23
|12
|7
|2
|3
|10
|4
|Universitario de Deportes
|21
|12
|6
|3
|3
|6
|5
|Comerciantes Unidos
|19
|12
|5
|4
|3
|2
|6
|Cusco
|19
|12
|6
|1
|5
|-4
|7
|Melgar
|17
|11
|5
|2
|4
|3
|8
|UTC Cajamarca
|16
|12
|4
|4
|4
|0
|9
|Deportivo Moquegua
|16
|12
|5
|1
|6
|-4
|10
|Juan Pablo II College
|15
|12
|4
|3
|5
|-9
|11
|Sporting Cristal
|14
|12
|4
|2
|6
|0
|12
|Alianza Atlético
|14
|12
|3
|5
|4
|0
|13
|Sport Huancayo
|12
|12
|3
|3
|6
|-4
|14
|Sport Boys
|12
|12
|3
|3
|6
|-5
|15
|ADT
|10
|11
|2
|4
|5
|-4
|16
|Deportivo Garcilaso
|10
|11
|2
|4
|5
|-5
|17
|Atlético Grau
|10
|12
|2
|4
|6
|-5
|18
|Cajamarca
|6
|12
|1
|3
|8
|-9
Datos claves
- Aldo Corzo capitaneó a Universitario en la derrota 1-2 ante Alianza Atlético de Sullana.
- 21 puntos suma Universitario, quedando a ocho de distancia de los líderes del certamen.
- Nacional de Uruguay enfrentará a Universitario este miércoles por la Copa Libertadores.