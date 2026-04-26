Universitario de Deportes perdió por primera vez como local en este Torneo Apertura 2026. Fue 1-2 para Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Monumental U Marathon, un resultado que coincide con el mal momento de los ‘Cremas’ y que, prácticamente, los despide de la lucha por el título en este certamen. Tras el encuentro, el capitán Aldo Corzo dio la cara por el equipo.

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Corzo, quien fue titular por segunda vez en el certamen (antes había iniciado en la primera fecha ante ADT), tuvo una buena tarea, pero que se vio opacada por la derrota. La ‘U’ no jugó bien y eso lo reconoció en la entrevista posterior al partido en L1MAX con el periodista Gustavo Peralta.

“No hicimos un buen partido, está claro. La verdad que, de local, duele mucho (la derrota). Le pido perdón a la hinchada, a la gente que nos viene a ver. Hay que ser autocríticos en estos momentos, y salir de este momento“, reconoció el capitán de Universitario, visiblemente triste y afligido por el momento del equipo.

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Así como comentó que no se jugó bien, también admitió que el equipo no está pasando por un buen momento. “Hay que hacer mucho análisis, autocritica. El momento no es bueno“, dijo. Y agregó, con un claro mensaje para la administración: “Hay que verse a sí mismo, no sólo los jugadores. Hay que seguir trabajando para salir de este momento“.

𝗔𝗟𝗗𝗢 𝗖𝗢𝗥𝗭𝗢 – 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢

"𝗗𝗨𝗘𝗟𝗘 𝗠𝗨𝗖𝗛𝗢 𝗬 𝗟𝗘 𝗣𝗜𝗗𝗢 𝗣𝗘𝗥𝗗Ó𝗡 𝗔 𝗟𝗔 𝗛𝗜𝗡𝗖𝗛𝗔𝗗𝗔"

📺𝗙𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘: 𝗟𝗜𝗚𝗔𝟭𝗠𝗔𝗫📺 pic.twitter.com/YZsW4l3syW — zoomdeportivoperu (@ZdPeru) April 27, 2026

El defensor central de 36 años aseguró que el miércoles, ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores, será un “partido complicado” y dio un mensaje a la hinchada, pese al momento en la Liga 1. “Vamos a pelear hasta el final en el campeonato local“, aseguró. Y tiró por último: “El grupo siempre está bien. No hicimos un buen partido y eso es lo que puedo decir“.

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Universitario está fuera de la pelea por el título

Con la derrota ante Alianza Atlético en esta fecha 12, a falta de cinco para el final (15 puntos), Universitario sigue con 21 unidades y quedó a 8 de los líderes Alianza Lima y Los Chankas (29). Éste último, de hecho, tiene que jugar este lunes ante ADT y puede extender la diferencia a 11 puntos.

Por eso, parece que la ‘U’ está totalmente fuera de la pelea por el título del Apertura 2026. En todo caso, Los Chankas, Alianza Lima y, todavía, Cienciano, se encaminan a pelear hasta el final por este certamen. Desde el conjunto ‘crema’ deberán pensar en la Copa Libertadores y, principalmente, definir qué pasará con el puesto de entrenador.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Alianza Lima 29 12 9 2 1 17 2 Los Chankas 29 11 9 2 0 11 3 Cienciano 23 12 7 2 3 10 4 Universitario de Deportes 21 12 6 3 3 6 5 Comerciantes Unidos 19 12 5 4 3 2 6 Cusco 19 12 6 1 5 -4 7 Melgar 17 11 5 2 4 3 8 UTC Cajamarca 16 12 4 4 4 0 9 Deportivo Moquegua 16 12 5 1 6 -4 10 Juan Pablo II College 15 12 4 3 5 -9 11 Sporting Cristal 14 12 4 2 6 0 12 Alianza Atlético 14 12 3 5 4 0 13 Sport Huancayo 12 12 3 3 6 -4 14 Sport Boys 12 12 3 3 6 -5 15 ADT 10 11 2 4 5 -4 16 Deportivo Garcilaso 10 11 2 4 5 -5 17 Atlético Grau 10 12 2 4 6 -5 18 Cajamarca 6 12 1 3 8 -9

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