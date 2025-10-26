Tras campeonar con Universitario, el peculiar mensaje que Jesús Castillo le dedicó a Sporting Cristal: “La mejor decisión de mi vida”

Universitario de Deportes se proclamó tricampeón del fútbol peruano luego de vencer 1-2 a ADT en el Estadio Unión Tarma. Entre los jugadores más destacados de los merengues durante este Torneo Clausura 2025, sin duda alguna tenemos que mencionar a Jesús Castillo, quien fue clave en el armado del mediocampo y de manera bastante llamativa mandó un mensaje muy peculiar a todos en Sporting Cristal por su pasado futbolístico.

Si bien no lo dijo explícitamente, Jesús Castillo se mandó con una tremenda frase que en estos momentos acapara distintos comentarios en las redes sociales. Sabiendo de su formación en Sporting Cristal y que en esta temporada 2025 volvió al fútbol peruano, pero para jugar en Universitario de Deportes, el volante se refirió a la decisión tomada de haberse puesto la camiseta merengue.

“Muy contento por todo el esfuerzo de mis compañeros y por lo que hemos venido pasando todos estos meses. Ganamos los 3 partidos en 1 semana, muy pocos equipos lo hacen. Estamos fuertes y sabíamos que iban a pasar cosas así. Estábamos preparados mentalmente para eso y se ve reflejado en el campo de juego. Sí ya lo he dicho, venir a la ‘U’ ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida”; declaró Jesús Castillo en conversación con ‘L1 MAX‘.

¿Por qué Jesús Castillo decidió llegar a Universitario y no a Sporting Cristal en este 2025?

En principio, es importante mencionar y recordar que Jesús Castillo pertenecía a las filas de Gil Vicente de Portugal, aunque durante el primer semestre de este 2025 no tenía continuidad. A partir de dicho escenario es que su nombre empezó a sonar con fuerza en Universitario de Deportes y no en Sporting Cristal, club en donde se formó futbolísticamente y que de manera muy sorpresiva no tuvo interés en repatriarlo cuando existía una identificación de por medio.

El volante nacional de 24 años arregló con la ‘U’ y firmó hasta diciembre del 2028 siendo una apuesta visible de la directiva. Además, el hecho de ya haber trabajado con Jorge Fossati en la Selección Peruana fue un panorama positivo para que pueda tomar la decisión de jugar en el equipo merengue. Hoy el destino le da como resultado un título nacional al ser también uno de los mejores jugadores del Torneo Clausura 2025 cada vez que le tocó competir.

Los números de Jesús Castillo con Universitario en esta temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes a partir del segundo semestre de la temporada 2025, el cual por cierto todavía no termina y restan 3 jornadas más por disputarse, Jesús Castillo ha jugado un total de 15 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Con 3 asistencias brindadas y 759 minutos de competencia en la cancha, el mediocampista merengue se ganó rápidamente la confianza de Jorge Fossati y también la de sus compañeros que muy rápido lo arroparon.

