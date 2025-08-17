Fuerte denuncia de Álvaro Barco por el arbitraje en Sport Huancayo vs. Universitario: “Hay consigna para bajar a la ‘U'”￼

Universitario de Deportes volvió del Estadio IPD de Huancayo con más que un empate. La polémica por el arbitraje en el duelo ante Sport Huancayo ha encendido los ánimos en tienda ‘crema’, y el director deportivo del club, Álvaro Barco, no dudó en lanzar duras críticas tras lo sucedido.

Según manifestó el dirigente en conversación con las cámaras de Liga 1 Max, existe una intención clara de perjudicar a la ‘U’ en lo que viene siendo la pelea por el Torneo Clausura.

“Indignado total, realmente parece que hubiera una consigna para bajar a Universitario. Que lo hagan en la cancha. Nadie quiere que la ‘U’ gane el Clausura y sabemos por qué: hay hegemonía en los últimos años, pero que lo hagan en buena elite. No lo que hemos visto ahora”, declaró Barco, visiblemente molesto.

¿Qué dijo sobre la falta de Hugo Ancajima?

El gol anulado a Alex Valera en el segundo tiempo desató el escándalo. Desde el VAR se determinó un supuesto fuera de juego que, según las imágenes y el reclamo del conjunto ‘merengue’, nunca existió. A esto se suma una fuerte falta de Hugo Ancajima que pudo haber terminado en expulsión, pero que no fue sancionada.

“No la he visto la verdad, pero lo escandaloso ha sido el gol anulado. Definitivamente hubo una mala intención en ese sentido y no puedo dejar de manifestarme”, expresó en primera instancia.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Es inconcebible que anulen un gol así. Otro equipo puede ganar el Clausura, pero que gane bien. Nosotros lo hemos ganado en la cancha y espero que de aquí en adelante cambien las cosas”.

Universitario emitirá una queja formal por el gol anulado a Alex Valera

Desde la interna del club ya se prepara una queja formal dirigida a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), pero el propio Barco se mostró escéptico respecto a sus efectos.

“Por supuesto que haremos un reclamo, pero es lo mismo. A veces eso cae en saco roto. Simplemente queremos que nos ganen en la cancha, no con esas artimañas. Porque lo que hemos visto en el VAR ha sido fuera de lugar. No hay forma que ese gol sea anulado. Nos quitaron dos puntos”, sentenció.

La polémica está servida y, con un Clausura muy ajustado, lo ocurrido en Huancayo podría tener impacto directo en la recta final del campeonato.

