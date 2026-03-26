Abril será un mes límite para Universitario. El equipo crema enfrentará un calendario cargado y determinante, con seis partidos en menos de un mes que pondrán a prueba su ambición en dos frentes: el Torneo Apertura 2026 y la Copa Libertadores.

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Todo arranca con máxima tensión: el sábado 4 de abril a las 8:00 PM ante Alianza Lima. El clásico no solo define orgullo, también puede marcar el rumbo del campeonato local, donde la “U” necesita sumar para no perderle pisada a los primeros lugares.

Sin tiempo para respirar, el reto internacional aparece de inmediato. El 7 de abril, Universitario visitará a Deportes Tolima en Colombia por la Libertadores. Un partido clave para medir su verdadero nivel fuera de casa y empezar a definir sus opciones en el grupo.

La seguidilla continúa el 14 de abril en Lima frente a Coquimbo Unido, en un duelo donde está obligado a hacerse fuerte como local. Luego, el 19 de abril, viajará a Arequipa para enfrentar a FBC Melgar, uno de los rivales más exigentes del torneo doméstico.

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El fixture de Universitario en la Libertadores. (Foto: Universitario)

Los partidos de Universitario en abril

El desgaste no da tregua. El 22 de abril recibirá a Deportivo Garcilaso en otro duelo clave por el Apertura, antes de cerrar el mes el 29 de abril ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, en un partido que puede ser decisivo para seguir con vida en el torneo internacional.

Así, Universitario se juega el semestre en 25 días. Seis partidos, dos competencias y un margen de error mínimo. Abril no será un mes más: será el punto de quiebre que definirá si el equipo está para competir en serio o si se queda en el intento. Al menos dentro de todo algo bueno existe: solo hará dos viajes: uno a Colombia y otro a Arequipa.

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Los partidos de Universitario en abril. (Foto: Universitario)

¿A qué hora es el clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima?

El clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima será este sábado 28 de marzo desde las 8:00 PM en el estadio Monumental de Ate. Además, el cotejo es válido por la fecha 9 del Torneo Apertura y podría mover la tabla en la parte alta.

¿En qué canal ver el clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima?

El clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX y que tiene transmisión en Movistar Deportes, Claro, DGO y Best Cable.

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Datos claves

Universitario jugará seis partidos decisivos en menos de un mes durante abril 2026.

El 4 de abril a las 8:00 PM enfrentará a Alianza Lima por el Apertura.

El equipo viajará a Colombia el 7 de abril para visitar a Deportes Tolima.