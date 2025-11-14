Con solo una jornada por disputarse en la temporada 2025, los hinchas de Universitario de Deportes ya comienzan a entusiasmarse con el mercado de fichajes que prepara el club.

Tras haber asegurado el tricampeonato, el plantel crema ahora apunta a lograr el ‘tetra’ y a romper la barrera de los octavos de final en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por ese motivo, armar un equipo sólido será fundamental. Con el mercado de fichajes próximo a iniciarse, los aficionados se preguntan qué futbolistas podrían arribar a la ‘U’. Según comentó Gustavo Peralta en ‘Tiempo Crema’, la dirigencia del club ‘merengue’ evalúa reforzar posiciones específicas.

Los puestos que Universitario quiere reforzar en 2026

Peralta reveló que Universitario planea sumar a un volante, un carrilero por derecha y un delantero. Estas incorporaciones puntuales le darían a Jorge Fossati más opciones para estructurar su equipo titular.

El mediocampista que buscan debe tener un perfil más defensivo, de modo que pueda disputarle el puesto a Jairo Concha. En cuanto al carrilero derecho, la intención es sumar a alguien que le genere competencia a Andy Polo.

Además, el comunicador en mención señaló que el carrilero que se sume al plantel deberá ser un jugador polifuncional. “Tenga la posibilidad de jugar de segundo delantero”, expresó.

En busca de otro ‘9’

Finalmente, la ‘U’ también explorará el mercado en busca de un nuevo delantero. En temporadas recientes, los hinchas han señalado que la dirigencia no ha acertado en la elección de atacantes, por lo que este refuerzo será clave.

“La ‘U’ va a tener mucho tiempo. Tengan en cuenta que los jugadores que Barco está apuntando, todavía, algunos no han terminado contrato. El año no ha terminado en mayoría de ligas de Sudamérica, hay que esperar un poquito“, detalló.

¿Peligra la continuidad de Fossati?

Universitario atraviesa momentos de incertidumbre después de que el periodista Horacio Zimmermann informara que Jorge Fossati habría tomado una decisión sobre su futuro.

“Fossati no va más en la ‘U’. Buena relación con Barco, mala con Velazco. Si es por la ‘U’ se queda. Último mensaje siete de la mañana, oferta de México con salario muy importante y quieren que forme a un entrenador”, fue lo que dijo Zimmermann sobre la información que le proporcionó una de sus fuentes.

