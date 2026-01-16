Es tendencia:
Desde Inglaterra: el club que pone en duda la negociación entre Universitario y Kansas City por César Inga

César Inga tendría todo arreglado para sumarse a las filas de Kansas City, aunque existe un destino mucho más atractivo que también empezó a seducirlo.

Por Renato Pérez

César Inga con camiseta de Universitario.
© Universitario.César Inga con camiseta de Universitario.

La novela sobre el futuro de César Inga estaría por terminarse. Cuando en su momento desde Universitario de Deportes optaron por descartar a Kansas City de la MLS de los Estados Unidos, ahora la situación cambió drásticamente al existir un posible acuerdo de por medio. Dicho esto, el destino puede ser distinto para el defensor si toma la otra oferta que llegó desde Inglaterra.

Así es. Durante las últimas horas se pudo conocer que Watford de Inglaterra está siguiendo muy de cerca la situación de César Inga. Según ‘RPP‘, hubo conversaciones entre ambas directivas implicadas y la propuesta era bastante interesante para las pretensiones de Universitario de Deportes, aunque finalmente quien toma la palabra final es el defensor.

Fuente: @Gustavo_p4

Es importante tener en cuenta que Watford compite en la actualidad en la Championship, segunda división del fútbol inglés. Están en el puesto 6 y tiene el objetivo de ascender a la Premier League de cara a la próxima temporada. Además, el recuerdo de que hace unos años jugó André Carrillo puede ser un buen motivo para ver a otro peruano en el club, así que veremos.

Fuente: Getty Images.
Los detalles del acuerdo que habría entre Universitario y Kansas City por César Inga

De acuerdo a una reciente información del periodista deportivo César Vivar, se pudo conocer que desde Kansas City desembolsarán 1.6 millones de dólares por los servicios de César Inga, lo cual es un verdadero dineral si tomamos en cuenta lo que en su momento pagó Universitario de Deportes. Recordemos que el defensor llegó desde ADT de Tarma y tan solo costó 60 mil dólares.

Giro inesperado en Universitario, la nueva postura que tomó con Sekou Gassama

Giro inesperado en Universitario, la nueva postura que tomó con Sekou Gassama

“La primera oferta fue de casi 800 mil dólares y la ‘U’ no estuvo contento con esa cifra, ahora se duplicó: 1.6 millones de dólares. El costo de oportunidad tiene que ver y en este monto Universitario acepta que Inga vaya a la Kansas City de la MLS. Eso sí, va a tener que comenzar que comenzar a ser bilingüe”; fue la revelación de César Vivar durante la última edición del programa ‘Doble Punta‘.

Lo que pierde Universitario con la inminente venta de César Inga a Kansas City

Si bien es un buen negocio el que Universitario de Deportes estaría por cerrar ante la inminente llegada de César Inga a Kansas City de la MLS de los Estados Unidos, en el aspecto futbolístico son los merengues quienes perderán mucho. Sabiendo de las condiciones del defensor y de la polifuncionalidad que evidenció durante la temporada anterior, todo parece indicar que ahora Javier Rabanal tendrá un gran dolor de cabeza para encontrar un reemplazante idóneo.

DATOS CLAVES

  • César Inga jugaría en Kansas City tras acuerdo de 1.6 millones de dólares.
  • También tiene una propuesta concreta del Watford de la Championship de Inglaterra.
  • Universitario rechazó una oferta inicial de 800 mil dólares por el defensor desde Kansas City.
renato pérez
Renato Pérez
