¿El adiós de Jorge Fossati? Universitario quiere a Ricardo Gareca para el 2026

En Universitario de Deportes están mirando más allá del torneo 2025, ya están observando lo que será la temporada que viene. Por eso es que han comenzado a ver nombres para reforzar no solo su plantilla, sino también el equipo de trabajo fuera de las canchas. Lo curioso que el nombre que ha comenzado a sonar con fuerza es el de Ricardo Gareca.

Actualmente el cuadro ‘crema’ está muy cerca a convertirse en tricampeón nacional de la mano de Jorge Fossati. El ‘Nono’ volvió a Ate y el equipo le ha funcionado perfecto. Por esa razón ahora están puntero en el Torneo Clausura y tras haber ganado el Torneo Apertura, están solo a unos pocos puntos para volver a gritar campeón.

Jorge Fossati (Foto: Getty).

Pero a pesar de esto, el nombre de Ricardo Gareca está sonando por todo el estadio Monumental. Lo que hace pensar sobre la situación de Fossati en el club. ¿Será que dejará el cargo de entrenador o por ahí tomará otro rumbo en las instalaciones de Ate?

Ricardo Gareca podría llegar a Universitario

Esta información la pudo dar a conocer el periodista deportivo Giancarlo Granda, quien pudo dar anunciar la posible vuelta del ‘Tigre’. Pero para tranquilidad de los aficionados, su llegada a Ate no sería como entrenador, sino que buscarían que tenga un cargo administrativo. Así que ayudaría al club detrás de un escritorio en busca de seguir creciendo a nivel internacional.

“Me dijeron que el próximo año, Gareca puede entrar en el panorama de Universitario, no me dijeron si como técnico. Es un técnico que gusta, ojo con eso. Obviamente la ‘U’ tiene un entrenador como Fossati, que está próximo a ser campeón, pero podría entrar como una persona administrativa. Me dijeron que por ahí Gareca vuelve a Perú el próximo año”, anunció el periodista en su programa en Radio Nacional.

Ricardo Gareca sonriendo (Foto: Getty).

De darse este regreso al Monumental, podría ser interesante ver lo que podría aportar el ‘Tigre’ en otra posición que no sea como entrenador. Recordemos que en sus últimas aventuras como DT no terminaron nada bien, primero con Vélez Sarsfield y después con la Selección de Chile. Ambas experiencias después de la Selección Peruana terminaron muy mal.

El breve paso de Ricardo Gareca por Universitario

Ricardo Gareca llegó a Universitario de Deportes el 29 de setiembre del 2007 y estuvo con los ‘cremas’ hasta el 31 de diciembre del 2008. Si bien no logró estar mucho tiempo, se ganó el cariño de los hinchas debido a sus campañas que hizo en Ate.

En total fueron 64 partidos los que llegó a dirigir, estos terminaron en 29 victorias, 21 empates y 14 derrotas. El saldo quedó en 108 puntos ganados, 86 goles a favor y 65 en contra, con un total de 1,69 puntos por partido.

