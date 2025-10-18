Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

La postura que debería tener Sporting Cristal si Universitario campeona en el Estadio Nacional: “Nada de apagar las luces”

La 'U' podría celebrar el tricampeonato nacional tras enfrentar a Sporting Cristal, aunque desde ahora mismo se conocen de algunas medidas muy importantes.

Por Renato Pérez

Ian Wisdom y Edison Flores.
© Liga1 Te Apuesto.Ian Wisdom y Edison Flores.

El clásico moderno entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes ya empieza a vivirse bastante días previos al inicio del encuentro. Por más que el duelo sea la próxima semana y de que incluso existan algunas novedades muy importantes en cuanto a la realización del mismo, hay la posibilidad de que los cremas celebren un nuevo título nacional en la cara de los celestes. Es así que los del Rímac tendrían que optar por un comportamiento ejemplar y de caballerosidad.

Publicidad

Si bien hace algunos años tuvimos una hecho lamentable en la final nacional protagonizada entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, en la temporada 2023 para ser más exactos, ya que las luces del Estadio Alejandro Villanueva de Matute se apagaron por arte de magia al término del partido. Esta decisión trajo consigo duras consecuencias hacia el club íntimo, además de burlas de los hinchas que quedarán marcadas para la posteridad del fútbol peruano.

Fuente: Liga1 Te Apuesto
Fuente: Liga1 Te Apuesto

En el caso de que Sporting Cristal sea testigo de que Universitario de Deportes consiga el tricampeonato nacional luego de enfrentarlos en los próximos días en el Estadio Nacional, fue Diego Rebagliati quien analizó un escenario de suma tranquilidad para que no se cometan locuras. Es más, hizo énfasis en que a los encargados de la institución celeste no se les ocurra apagar las luces ni prender los aspersores para evitar la celebración del equipo local.

Publicidad

La recomendación de Diego Rebagliati por si Universitario campeona ante Sporting Cristal

“Yo siempre estoy a favor de que, si la ‘U’ sale campeón y quieren interrumpir prendiendo los aspersores o poniendo policía para que no den la vuelta, nada que ver. Si la ‘U’ gana el partido, que den la vuelta lo más tranquilo que puedan y que celebren lo que tengan que celebrar. Así es, nada de apagar las luces ni hacer cojudeces”; comentó Diego Rebagliati durante la más reciente edición del programa ‘Los Reba‘ respecto al próximo duelo entre celestes y cremas.

Ahora, es importante mencionar que Universitario de Deportes necesita de algunas combinaciones de resultados para que en el duelo frente a Sporting Cristal puedan campeonar por tercera vez consecutiva. En principio, requieren que Cusco FC no gane en sus próximos dos partidos y ellos conseguir un triunfo frente a Ayacucho FC en unos días. Solo así llegarán con chances claras de vencer a los celestes y ser declarados tricampeones del fútbol peruano.

Publicidad

¿El duelo entre Sporting Cristal vs. Universitario corre riesgo de ser suspendido?

De acuerdo a una información que se pudo conocer en ‘Movistar Deportes‘, sabemos que las próximas horas serán determinantes para la confirmación del partido entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes. Sucede que el estado planea la declaración de estado de emergencia en la ciudad de Lima y con ello se restringirían algunos eventos masivos acordados, tal y como sería el duelo a jugarse en el Estadio Nacional. La situación está en veremos, aunque por ahora la organización y programación corre al ritmo de que efectivamente se juegue.

Tweet placeholder

Día y hora del Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 está programado para el próximo jueves 23 de octubre a las 20:00 hora local y se jugará en el Estadio Nacional de Lima. Hasta el momento, se disputará solo con hinchada local, aunque se esperan algunas conversaciones y definiciones el próximo día lunes respecto a la chance de contar con aficionados visitantes. Veremos en qué termina esta situación y sobre todo si es que finalmente el duelo cuenta con las garantías necesarias de seguridad.

Publicidad
Giro inesperado para Jesús Castillo: La increíble razón por la que no jugaría en el Sporting Cristal vs. Universitario

ver también

Giro inesperado para Jesús Castillo: La increíble razón por la que no jugaría en el Sporting Cristal vs. Universitario

Confirmado: el certamen internacional en el que Sporting Cristal representará al Perú en 2026

ver también

Confirmado: el certamen internacional en el que Sporting Cristal representará al Perú en 2026

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
¡Último minuto! Cristal vs. Universitario corre riesgo de suspenderse
Liga 1

¡Último minuto! Cristal vs. Universitario corre riesgo de suspenderse

La decisión del DT de Boca que perjudica a Luis Advíncula y anticiparía su adiós del club
Peruanos en el exterior

La decisión del DT de Boca que perjudica a Luis Advíncula y anticiparía su adiós del club

Mientras Alianza activaría un 'plan B' por Advíncula, lo que podría hacer Cristal para ficharlo
Liga 1

Mientras Alianza activaría un 'plan B' por Advíncula, lo que podría hacer Cristal para ficharlo

En Perú no era considerado, ahora que se fue del país no deja de hacer goles
Peruanos en el exterior

En Perú no era considerado, ahora que se fue del país no deja de hacer goles

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo