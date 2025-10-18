La postura que debería tener Sporting Cristal si Universitario campeona en el Estadio Nacional: “Nada de apagar las luces”

El clásico moderno entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes ya empieza a vivirse bastante días previos al inicio del encuentro. Por más que el duelo sea la próxima semana y de que incluso existan algunas novedades muy importantes en cuanto a la realización del mismo, hay la posibilidad de que los cremas celebren un nuevo título nacional en la cara de los celestes. Es así que los del Rímac tendrían que optar por un comportamiento ejemplar y de caballerosidad.

Publicidad

Publicidad

Si bien hace algunos años tuvimos una hecho lamentable en la final nacional protagonizada entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, en la temporada 2023 para ser más exactos, ya que las luces del Estadio Alejandro Villanueva de Matute se apagaron por arte de magia al término del partido. Esta decisión trajo consigo duras consecuencias hacia el club íntimo, además de burlas de los hinchas que quedarán marcadas para la posteridad del fútbol peruano.

Fuente: Liga1 Te Apuesto

En el caso de que Sporting Cristal sea testigo de que Universitario de Deportes consiga el tricampeonato nacional luego de enfrentarlos en los próximos días en el Estadio Nacional, fue Diego Rebagliati quien analizó un escenario de suma tranquilidad para que no se cometan locuras. Es más, hizo énfasis en que a los encargados de la institución celeste no se les ocurra apagar las luces ni prender los aspersores para evitar la celebración del equipo local.

Publicidad

Publicidad

La recomendación de Diego Rebagliati por si Universitario campeona ante Sporting Cristal

“Yo siempre estoy a favor de que, si la ‘U’ sale campeón y quieren interrumpir prendiendo los aspersores o poniendo policía para que no den la vuelta, nada que ver. Si la ‘U’ gana el partido, que den la vuelta lo más tranquilo que puedan y que celebren lo que tengan que celebrar. Así es, nada de apagar las luces ni hacer cojudeces”; comentó Diego Rebagliati durante la más reciente edición del programa ‘Los Reba‘ respecto al próximo duelo entre celestes y cremas.

Ahora, es importante mencionar que Universitario de Deportes necesita de algunas combinaciones de resultados para que en el duelo frente a Sporting Cristal puedan campeonar por tercera vez consecutiva. En principio, requieren que Cusco FC no gane en sus próximos dos partidos y ellos conseguir un triunfo frente a Ayacucho FC en unos días. Solo así llegarán con chances claras de vencer a los celestes y ser declarados tricampeones del fútbol peruano.

Publicidad

Publicidad

¿El duelo entre Sporting Cristal vs. Universitario corre riesgo de ser suspendido?

De acuerdo a una información que se pudo conocer en ‘Movistar Deportes‘, sabemos que las próximas horas serán determinantes para la confirmación del partido entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes. Sucede que el estado planea la declaración de estado de emergencia en la ciudad de Lima y con ello se restringirían algunos eventos masivos acordados, tal y como sería el duelo a jugarse en el Estadio Nacional. La situación está en veremos, aunque por ahora la organización y programación corre al ritmo de que efectivamente se juegue.

Tweet placeholder

Día y hora del Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 está programado para el próximo jueves 23 de octubre a las 20:00 hora local y se jugará en el Estadio Nacional de Lima. Hasta el momento, se disputará solo con hinchada local, aunque se esperan algunas conversaciones y definiciones el próximo día lunes respecto a la chance de contar con aficionados visitantes. Veremos en qué termina esta situación y sobre todo si es que finalmente el duelo cuenta con las garantías necesarias de seguridad.

Publicidad

Publicidad

ver también Giro inesperado para Jesús Castillo: La increíble razón por la que no jugaría en el Sporting Cristal vs. Universitario