El estilo novedoso de Universitario: Javier Rabanal hizo debutar a ocho futbolistas de la reserva

Universitario de Deportes sorprendió a su hinchada en el reciente amistoso frente a Sport Boys con una propuesta audaz y renovada. Javier Rabanal, actual estratega crema, decidió dar un golpe sobre la mesa al priorizar el talento de las divisiones menores sobre la experiencia.

Ocho jugadores nuevos dentro de Universitario

La gran novedad del encuentro fue el debut simultáneo de ocho futbolistas provenientes de la reserva, una decisión que refleja la nueva filosofía del club. Rabanal parece decidido a cumplir con su promesa de renovar el plantel, brindando oportunidades reales a quienes destacan en las categorías formativas.

Entre los nombres que más llamaron la atención figura el de John Jairo Guzmán, delantero centro de apenas 15 años. Su presencia en el campo marca un hito en la gestión deportiva de Universitario, apostando por la precocidad y el potencial físico en el área rival.

La defensa también mostró caras nuevas con el ingreso de Rafael Guzmán, un central de 17 años que demostró gran personalidad. Junto a él, el guardameta Jhefferson Rodríguez, de 19 años, tuvo la responsabilidad de custodiar el arco merengue durante importantes tramos del compromiso.

Javier Rabanal llegó desde Independiente del Valle. (Foto: X).

El mediocampo no se quedó atrás, destacando la participación de figuras como Sebastián Flores, quien ya sabe lo que es ser campeón con el club. El aporte de volantes como Fabián Cabanillas y Josué Torres brindó una dinámica distinta al equipo, enfocada en la intensidad y el despliegue físico.

No menos importante, para poder cerrar perfectamente, la inclusión de Christopher Loayza y Diego Vásquez completó el esquema de un equipo que busca ser más veloz por las bandas. Esta estrategia no solo refresca el estilo de juego de la “U”, sino que también potencia el valor de sus activos más jóvenes de cara al mercado internacional.

¿Cómo fue el partido contra Sport Boys?

Universitario de Deportes cayó 1-0 ante Sport Boys en un partido de planificación. El encuentro se llevó a cabo en Campo Mar, el centro de entrenamiento de la “U”, y se dividió en tres tiempos de 30 minutos cada uno. Esta estructura le dio la oportunidad a Rabanal de rotar a la mayor parte del equipo juvenil.

¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

Tras el reciente partido de entrenamiento de los juveniles contra Sport Boys, Universitario de Deportes intensifica su preparación. El equipo se alista para la Noche Crema, que se celebrará este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental, donde se enfrentará a la Universidad de Chile. Adicionalmente, antes de este evento, la “U” disputará un encuentro de preparación contra Melgar, equipo dirigido por Juan Reynoso.

Javier Rabanal presentado en Universitario. (Foto: X).

