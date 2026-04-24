La búsqueda de entrenador en Universitario sigue sin resolverse tras la salida de Javier Rabanal, y uno de los nombres que sonaba con fuerza era el de Fabián Bustos. Sin embargo, el técnico decidió poner fin a los rumores.

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El estratega argentino, actualmente en Millonarios FC, viene de una victoria importante por 2-0 ante Deportes Tolima, resultado que reforzó su posición en el club y su continuidad en el proyecto deportivo.

En conferencia de prensa, Fabián Bustos fue claro al referirse a su futuro y descartó cualquier posibilidad de salida inmediata, cerrando la puerta a una eventual llegada a la ‘U’.

“Yo estoy enfocado acá y estoy muy a gusto. Los chicos me demuestran que vamos a pelear hasta el final”, afirmó el técnico, dejando en claro su compromiso con el conjunto colombiano.

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El técnico Fabián Bustos dirigiendo a Universitario en el estadio Monumental en un partido amistoso ante Inter Miami. (Foto: Getty Images)

Fabián Bustos descartó Universitario y seguirá en Millonarios

Sobre el partido entre Millonarios vs. Tolima, el técnico Fabián Bustos también destacó el rendimiento de su equipo: “Cuando tienes jugadores con experiencia, se adaptan bien a los módulos tácticos y hoy cambiamos el sistema, el equipo respondió y seguimos en la pelea”, explicó tras el triunfo.

Con esta postura, en Universitario de Deportes ya saben que deberán seguir explorando opciones en el mercado, ya que el regreso de Fabián Bustos quedó completamente descartado por ahora.

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El técnico Fabián Bustos durante su presentación oficial como entrenador de Millonarios de Colombia. (Foto: Millonarios)

¿Hasta cuándo se quedará el ‘Coco’ Araujo como técnico interino de Universitario?

La idea de la dirigencia de Universitario es que Jorge Araujo sea el técnico interino hasta el partido ante Alianza Atlético de Sullana, que será este domingo 26 de abril y válido por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Los números de Fabián Bustos en Universitario

Fabián Bustos dirigió un total de 49 encuentros a Universitario en la temporada 20225, entre la Liga 1 y en la Copa Libertadores. En total fueron 29 triunfos, 12 empates y 8 derrotas.

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Datos claves

Fabián Bustos descartó regresar a Universitario para continuar dirigiendo al Millonarios FC de Colombia.

El técnico argentino ratificó su permanencia tras vencer 2-0 al Deportes Tolima recientemente.

Universitario debe buscar nuevas opciones tras la negativa oficial de Bustos en conferencia.