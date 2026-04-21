La incertidumbre en el banquillo de Universitario de Deportes parece haber encontrado un muro definitivo en su búsqueda por un viejo conocido. Tras la salida oficial de Javier Rabanal debido a la crisis de resultados, el entorno de Fabián Bustos rompió el silencio sobre un posible retorno.

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El periodista Alfredo Ccasa Godoy, de TV Perú Deportes, fue el encargado de realizar la consulta directa sobre la situación del estratega argentino. La respuesta obtenida no dejó espacio a la especulación y marcó una postura firme frente al interés del cuadro crema.

Fue Edgardo Adinolfi, asistente técnico de Bustos, quien despejó las dudas de forma tajante ante el micrófono del comunicador. “Imposible. No vamos a salir de acá (Millonarios), recién llegamos y estamos bien la verdad”, aseguró el uruguayo, cerrando la puerta a un regreso inmediato a Ate.

El rechazo más sólido tras la era Rabanal

Esta negativa representa el golpe más duro para la dirigencia merengue en su intento por estabilizar el proyecto deportivo este 2026. Con el comando técnico de Bustos plenamente comprometido en Colombia, la “U” pierde a su opción principal de rescate institucional.

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La contundencia de Adinolfi ante la consulta de Ccasa Godoy obliga a la gerencia deportiva a mirar hacia otros horizontes de forma acelerada. El tiempo apremia para Universitario, que necesita un líder que asuma el reto de la Liga 1 y la Copa Libertadores tras el breve paso de Rabanal.

Por el momento, el primer equipo continuará bajo las órdenes interinas de Jorge Araujo mientras se evalúan nuevas carpetas internacionales. La noticia, confirmada por fuentes cercanas al entorno de Millonarios, deja claro que el éxito pasado no siempre garantiza un retorno en tiempos de crisis.

Fabián Bustos trabaja ahora en Millonarios junto a Edgardo Adinolfi. (Foto: X).

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