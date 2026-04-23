Victoria que dice mucho en Ate. Universitario venció a Deportivo Garcilaso en un partido clave que marcó el inicio de una nueva etapa bajo el mando interino de Jorge Araujo, tras la salida de Javier Rabanal.

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Uno de los protagonistas del encuentro fue Edison Flores, quien no solo destacó la importancia del resultado, sino que dejó frases que no pasaron desapercibidas y que muchos interpretan como un mensaje directo al proceso anterior del técnico Javier Rabanal.

“Es muy importante la victoria en casa. Es fundamental para la confianza del equipo y para decir que estamos aquí”, señaló el delantero, resaltando el valor anímico del triunfo luego de semanas complicadas, especialmente tras la derrota en casa por la Copa Libertadores.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue su siguiente declaración, considerando el contexto de cambio en el banquillo: “Todos mis compañeros nos sentimos bien”. El mensaje dejó entrever un grupo más cómodo en lo anímico, algo poco habitual tras la salida reciente de un entrenador, lo que alimenta la lectura de que el vestuario necesitaba un giro.

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Edison Flores durante el partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental. (Foto: Universitario)

Edison Flores marcó una gran diferencia entre el trabajo de Jorge Araujo y el de Javier Rabanal

Además, Edison Flores fue más allá y explicó las diferencias tácticas entre el trabajo de Javier Rabanal y el de Jorge Araujo: “Estuvimos trabajando otro estilo de juego, con mucha más tenencia de balón y ahora ‘Coco’ nos hizo algunas indicaciones que él quería. Nos cambió una parte de lo que veníamos trabajando, algunos retoques, él quería que presionemos arriba y nos la juguemos”.

Así, el triunfo no solo suma en la tabla para Universitario, sino que también deja señales claras de un cambio de rumbo dentro del campo y posiblemente también en el vestuario.

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El plantel de Universitario en la arenga final antes del inicio del partido ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Universitario)

¿Hasta cuándo se queda Jorge Araujo como técnico de Universitario

La idea de la dirigencia de Universitario es que Jorge Araujo sea el técnico interino hasta el partido ante Alianza Atlético de Sullana, que será este domingo 26 de abril y válido por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario vuelve a jugar este domingo 26 de abril desde las 6:00 PM en el estadio Monumental y por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Su duelo será ante Alianza Atlético y el partido se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX.

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Datos claves

Universitario venció a Deportivo Garcilaso bajo el mando interino de Jorge Araujo.

Edison Flores destacó el triunfo tras la derrota previa en Copa Libertadores.

El nuevo esquema priorizó la presión alta frente a la tenencia de Javier Rabanal.