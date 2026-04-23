La contundente postura del plantel de Universitario tras tener a Jorge Araujo como entrenador

Jorge Araujo consiguió darle otra cara a Universitario de Deportes con la goleada por 4-1 frente a Deportivo Garcilaso en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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El resultado impulsó a los hinchas a plantear su continuidad hasta el cierre de la temporada. En ese contexto, también se conoció la firme postura del plantel respecto a ser dirigidos por el ‘Coco’.

¿Qué piensas el plantel de la ‘U’ sobre tener a Araujo como DT?

En el programa ‘Hablemos de MAX’ evaluaron el presente del cuadro ‘crema’ y señalaron que Jorge Araujo cuenta con el respaldo del director deportivo Álvaro Barco para seguir al frente del primer equipo. En esa línea, el periodista Gustavo Peralta indicó que su continuidad también es bien valorada dentro del plantel.

Según el comunicador, el estratega nacional ha logrado una buena conexión con varios miembros del equipo, al punto que incluso en el club ven con buenos ojos que sea ratificado como técnico hasta el final de la temporada.

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“Álvaro Barco dice que no ve interinato, sino que le da toda la confianza al ‘Coco’ Araujo. Está preparado y tiene el conocimiento de lo que es la ‘U’. También tiene un respaldo de los jugadores, ellos están con él y ven bien la posibilidad de que se quede. Los trabajadores del primer equipo también lo ven así. Es querido por todos y todos quieren que tenga esa oportunidad”, dio a conocer Peralta.

Franco Velazco tomará la última decisión

No obstante, Gustavo Peralta precisó que la última palabra la tendrá el administrador Franco Velazco, quien evaluará las recomendaciones de Álvaro Barco para decidir si optan por un DT extranjero o continúan con Jorge Araujo.

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“La decisión va a pasar por la administración que en conjunto con Álvaro Barco decidirán que hacer. Pero, la decisión final la tendrá Franco Velazco“, indicó.

🎙️ @Gustavo_p4: "Álvaro Barco le ha dado toda la confianza al Coco Araujo, los jugadores están con él por esa buena relación con todos, dependerá de los resultados"



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/Hi7RwRWdxa#HablemosDeMAX pic.twitter.com/5LCYdKe8kJ — L1MAX (@L1MAX_) April 23, 2026

DATOS CLAVES

El administrador Franco Velazco tomará la decisión final sobre la continuidad del técnico Jorge Araujo.

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El director deportivo Álvaro Barco ratificó su confianza en Araujo para dirigir el primer equipo.