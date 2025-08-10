Es tendencia:
La inesperada crítica que presentó Jorge Fossati a sus jugadores después de ganarle a Sport Boys

El Universitario de Jorge Fossati parece que no convence del todo, ni al propio entrenador. Al punto de que soltó unas frases muy potentes.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Universitario y la crítica de Jorge Fossati a sus jugadores.
Universitario y la crítica de Jorge Fossati a sus jugadores.

En una reciente y llamativa conferencia de prensa, Jorge Fossati, el estratega de Universitario, ofreció un análisis profundo y autocrítico tras la reciente victoria de su equipo. Contrario a lo que muchos podrían esperar después de un triunfo, el técnico uruguayo expresó una notable insatisfacción con el desempeño de sus dirigidos, a pesar del resultado positivo. “Me quedo totalmente insatisfecho con el resultado por las situaciones que creamos”, declaró Fossati, reflejando una preocupación palpable por la falta de contundencia.

Jorge Fossati hace una fuerte autocrítica

El “Nonno” hizo hincapié en una “historia vieja del fútbol”, refiriéndose a la máxima de que “goles que se erran en un lado, se embocan en el otro”. Esta frase subraya la peligrosidad de desaprovechar oportunidades, una falla que, a su juicio, podría haberles costado caro. La esperanza, sin embargo, persiste: “Esperemos que los que no se convirtieron hoy se puedan marcar en el próximo partido”, añadió, mirando hacia el futuro con una mezcla de realismo y optimismo.

Aunque Universitario logró una victoria importante sobre Sport Boys del Callao, sellada con un golazo de larga distancia de Jairo Concha, la autocrítica de Fossati es un claro indicativo de su búsqueda de la excelencia. Para muchos hinchas, la percepción fue que los jugadores “sobraron el partido”, lo que casi les cuesta puntos valiosos y generó una preocupación considerable en el cuerpo técnico. Esta falta de concentración y el aparente exceso de confianza son aspectos que Fossati parece decidido a corregir.

Ahora piensa en el Palmeiras de Brasil

Pocas veces se le ha visto a Fossati tan reflexivo y abierto en su comunicación con los periodistas deportivos. Su postura, lejos de la complacencia, revela una mente que ya está proyectándose hacia desafíos mayores. La insatisfacción con el partido reciente no es un capricho, sino una preparación mental para lo que se avecina: el crucial encuentro de entre semana por la Copa Libertadores contra Palmeiras.

Este enfrentamiento continental representa un salto cualitativo en la jerarquía del rival. Palmeiras, un equipo con una trayectoria y un nivel competitivo superiores, demandará lo mejor de Universitario. La atención de Fossati está puesta en “pulir pendientes merengues”, es decir, en corregir las deficiencias y mejorar el rendimiento de sus futbolistas para estar a la altura de un desafío de esta magnitud. La Copa Libertadores es un escenario donde los errores se pagan caro, y la autocrítica del técnico uruguayo es una señal de que su equipo se está preparando para enfrentar un oponente de calibre internacional con la seriedad que amerita.

