Los dos partidos que debe ganar Javier Rabanal para no ser despedido de Universitario

La continuidad de Javier Rabanal en Universitario de Deportes ha entrado en una fase de evaluación permanente por parte de la dirección deportiva. Según informó Gustavo Peralta en L1 MAX, aunque existe un respaldo institucional, los resultados en el corto plazo dictarán la sentencia final.

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Javier Rabanal con el futuro posible

El estratega español se juega el puesto en una semana que definirá el rumbo de la temporada 2026 para los merengues. El primer gran examen será este sábado 4 de abril, cuando Universitario reciba a Alianza Lima en el Estadio Monumental a las 20:00 horas.

Para este clásico, Rabanal recupera a su pieza más influyente en el mediocampo: Jairo Concha. El volante nacional ya cumplió sus fechas de sanción y volverá a la titularidad para darle el volumen de juego que el equipo extrañó en las últimas jornadas.

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Ganar el clásico no solo es una cuestión de honor, sino una necesidad matemática para no perder el paso en el Torneo Apertura. Una derrota ante el compadre dejaría al técnico en una posición casi insostenible antes de viajar a Colombia.

Javier Rabanal presentado este año en Universitario. (Foto: X).

Partidos complicados para su futuro

Solo tres días después, el martes 7 de abril, la “U” debutará en la Copa Libertadores frente a Deportes Tolima. El encuentro en Ibagué está programado para las 21:00 horas y marcará el termómetro internacional del proceso de Rabanal.

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La exigencia de la administración es clara: sumar al menos cuatro puntos de estos seis en disputa para ratificar la confianza. Esto implica vencer a Alianza Lima de local y rescatar, como mínimo, un empate en su visita al siempre complicado suelo colombiano.

Javier Rabanal recupera futbolistas

La presencia de figuras como Concha y el buen momento de los delanteros cremas son las principales cartas de un técnico que llegó con el cartel de campeón. Sin embargo, el funcionamiento colectivo sigue bajo la lupa de una hinchada que exige resultados inmediatos.

El futuro de la banca merengue se decidirá en 180 minutos de alta intensidad donde el margen de error es cero. Abril será el mes que determine si el proyecto de Rabanal continúa firme hacia el tetracampeonato o si Universitario buscará un nuevo timonel.

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Javier Rabanal define su futuro en Universitario. (Foto: X).

DATOS CLAVES