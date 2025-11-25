La incertidumbre sobre el futuro de Jorge Fossati en la dirección técnica de Universitario de Deportes parece estar terminando. Después de varias semanas de rumores, el entrenador uruguayo y la nueva cúpula directiva del club sostuvieron una primera reunión considerada “clave” para definir la planificación de la temporada 2026. Este encuentro inicial arrojó resultados “sumamente positivos”, lo que allana el camino para que el estratega del tricampeonato siga al frente del proyecto deportivo durante el año del centenario del club.

¿Jorge Fossati se queda en Universitario?

La expectativa era alta debido a las persistentes especulaciones de una posible ruptura, incluso a pesar de que Fossati tiene contrato vigente hasta 2026. Se había llegado a rumorear que el técnico habría exigido total autonomía en las decisiones deportivas y en los fichajes como condición para su permanencia. Sin embargo, fuentes cercanas a la institución han negado rotundamente estas versiones, asegurando que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente constructivo y enfocado en el futuro institucional.

Según la información del periodista Gustavo Peralta, la reunión estuvo marcada por una “comunión de ideas en varios aspectos”. La primera charla entre la dirigencia, representada por el director deportivo, Álvaro Barco, y el comando técnico, no se centró en ultimátums, sino en la sintonía sobre las políticas y proyecciones del club para el 2026, privilegiando una visión a largo plazo.

Jorge Fossati expuso sus ideas iniciales

El punto que más ha tranquilizado a la hinchada es la confirmación de que “no existen diferencias sustanciales” entre ambas partes. Esto sugiere que se mantendrán las estructuras de gestión deportiva actuales, implicando que las decisiones sobre refuerzos y salidas requerirán un consenso mutuo. Al descartarse la exigencia de autonomía total por parte de Fossati, se reafirma que la relación se basará en el trabajo en equipo, respetando las funciones del técnico y de la gerencia deportiva.

Con este panorama alentador, la continuidad de Jorge Fossati se consolida. Una vez superada la fase de entendimiento en la visión del proyecto, el enfoque se trasladará a las discusiones operativas. Las próximas reuniones abordarán la ingeniería del plantel, incluyendo la evaluación de las renovaciones de jugadores fundamentales, la definición de los refuerzos necesarios para afrontar la Copa Libertadores y la asignación del presupuesto para la búsqueda del Tetracampeonato.

¿Jorge Fossati continuará en Universitario?

Por eso mismo nos damos cuenta de algo, la primera reunión entre Universitario y Jorge Fossati fue un éxito total. El tricampeón no solo tiene un contrato que lo vincula al club, sino ahora también un entendimiento renovado con la nueva directiva. La “U” se encamina a asegurar a su estratega para el 2026, un paso crucial para iniciar con éxito la defensa del título y buscar un rol protagónico en el torneo continental.

