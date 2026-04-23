¿Sekou Gassama estuvo en el Monumental? La decisión que tomó tras el triunfo de Universitario

Sekou Gassama no fue visto en el estadio Monumental durante el reciente duelo entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta aclaró si el delantero llegó o no al coloso de Ate para acompañar a sus compañeros.

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De acuerdo con lo señalado por el comunicador, el jugador senegalés-español sí estuvo en el recinto deportivo, sin embargo, optó por permanecer en la zona del vestuario antes, durante y después del partido.

¿Qué pasó con Sekou Gassama?

“Conversé con el entorno de Sekou Gassama que estuvo en el Monumental, pero no en la tribunita de occidente, sino en la puerta del vestuario antes, durante y después del partido. Pasó que todo el grupo celebraba el triunfo y bajaron los suplentes, pero él se quedó mirando en el muro al lado del banco”, reveló Peralta en el programa de YouTube ‘Linkeados’.

No obstante, dio a conocer que Gassama se encuentra golpeado anímicamente, ya que sí esperaba ser tomado en cuenta para el choque frente al equipo cusqueño.

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“Su entorno me cuenta que obviamente está afectado porque pensaba que lo iban a considerar, pero finalmente no lo hicieron”, explicó.

Sekou Gassama, delantero de Universitario.

La decisión que tomó Gassama tras el triunfo de Universitario

El periodista deportivo reveló que dialogó con el entorno de Sekou Gassama, quienes reconocieron que es poco probable que el atacante vuelva a tener otra oportunidad con la camiseta ‘crema’.

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Asimismo, asumen que desde el club ‘merengue’ tendrán que tomar una decisión sobre su futuro una vez que finalice el Torneo Apertura para no perjudicar al futbolista.

“Desde su entorno son conscientes que Gassama la va a tener muy difícil para tener una nueva chance, pero aún no han sido contactados para resolver el contrato. Igualmente saben que en la ‘U’ van a tomar una decisión luego del Apertura”, sentenció.

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DATOS CLAVES

El delantero Sekou Gassama permaneció en la zona de vestuarios durante el partido ante Deportivo Garcilaso.

El periodista Gustavo Peralta informó que el futbolista está afectado anímicamente por no ser convocado.

Universitario de Deportes decidirá el futuro del contrato de Sekou Gassama tras finalizar el Torneo Apertura.