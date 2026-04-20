Universitario sorprende con el reemplazante de Javier Rabanal para el partido contra Deportivo Garcilaso

El panorama en Universitario de Deportes ha dado un giro inesperado tras la reciente información compartida por el periodista Enrique Vega. Según su reporte en redes sociales, el estratega español Javier Rabanal dejará su cargo en el conjunto merengue.

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La noticia, que se encuentra a la espera de un comunicado oficial por parte del club, señala que la directiva ya habría tomado la decisión. Este movimiento ocurre en un momento crítico de la temporada para el actual tricampeón del fútbol peruano.

El regreso de “Coco” Araujo al banquillo

Ante la vacante dejada por Rabanal, el nombre elegido para tomar las riendas del equipo es un viejo conocido de la casa. Jorge “Coco” Araujo asumirá nuevamente la dirección técnica de manera interina, aportando su experiencia previa en situaciones de transición.

Araujo tiene la misión inmediata de estabilizar al plantel y mantener la competitividad del equipo en el torneo local. Su conocimiento de las divisiones menores y del entorno institucional será clave para este nuevo ciclo temporal.

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Próximo reto: Deportivo Garcilaso

El debut de este nuevo comando técnico no se hará esperar, ya que el calendario exige resultados inmediatos. Universitario deberá enfrentar a Deportivo Garcilaso en su siguiente compromiso oficial.

Este partido representa una prueba de fuego para Araujo, quien deberá ajustar piezas tácticas en tiempo récord. La hinchada estudiantil aguarda con expectativa la oficialización de estos cambios para enfocar sus energías en el duelo ante el cuadro cusqueño.

Jorge “Coco” Araujo dirigirá en Universitario mientras encuentran entrenador. (Foto: X).

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