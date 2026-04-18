Trinchera Norte revela si fueron a la casa de Javier Rabanal para encararlo por malos resultados: “No necesitamos escondernos”

Durante las últimas horas se filtró la información de que hinchas de Universitario de Deportes habrían tomado la decisión de acercarse a los alrededores de la casa de Javier Rabanal en una especie de presión mediática. Si bien se dieron detalles del caso y se dejó entrever que no existió una conversación entre las partes implicadas, ahora la barra oficial del club lanzó un contundente comunicado.

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Fue el comunicador Renato Luna quien el día de ayer contó dicha situación entre Javier Rabanal y los aficionados de Universitario de Deportes. Ahora, luego de algunas horas después desde que se empezó a hablar de ello, la ‘Trinchera Norte‘ no se guardó nada en una tajante respuesta para desmentir totalmente que nunca se acercaron a los exteriores de la casa del estratega español.

“Dejamos en claro que la Trinchera Norte como barra principal del club no ha ido, ni irá a la casa de ningún entrenador, ni de ningún dirigente. No necesitamos escondernos ni actuar por la espalda. Cuando hay algo que decir, se dice de frente y donde corresponde tal como sucedió el año pasado en la tribuna occidente del Monumental”; se puede apreciar en el comunicado emitido por la ‘Trinchera Norte‘ a través de su cuenta oficial de ‘X’ y que ahora es tendencia.

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Estimado Hincha Crema:



En medio del mal momento que atraviesa Universitario de Deportes, han empezado a circular versiones falsas que solo buscan desviar la atención y así alimentar este circo mediático el cual ha sido creado por estos mismos “influencers deportivos” que con un… pic.twitter.com/dLdFMsmDtd — TRINCHERAⓊNORTE (@trinchera_nort) April 17, 2026

Luego, dejando en claro que están al pendiente de cómo viene el equipo liderado por Javier Rabanal, la barra oficial de Universitario de Deportes sentenció la siguiente postura: “Eso no significa que seamos indiferentes del momento actual. Sabemos y entendemos perfectamente que la situación incomoda, molesta y no representa la grandeza de este club. La exigencia siempre va a estar por parte de la hinchada porque esta camiseta no es para cualquiera“.

¿Javier Rabanal está viviendo sus últimas horas al mando de Universitario?

No existe una información confirmada de que Javier Rabanal se encuentra con la soga al cuello en Universitario de Deportes, por decir lo menos. A pesar de la dura derrota frente a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores 2026, se entiende que desde la directiva podrían seguir confiando en el proceso que eligieron cambiar a inicios de la presente temporada.

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Eso sí, la ‘U’ necesita ganar a como de lugar en su siguiente partido ante FBC Melgar en la ciudad de Arequipa. El domingo 19 de abril jugarán en el Estadio Monumental de la UNSA y en el caso de no regresar con los tres puntos en el bolsillo, ahí sí se hablaría con bastante más firmeza de un escenario de adiós. En el fútbol todo pasar, así que veremos qué sucede en las próximas horas.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

La barra oficial Trinchera Norte desmintió rotundamente haber acudido al domicilio de Javier Rabanal , afirmando que sus reclamos se hacen “de frente y donde corresponde”.

desmintió rotundamente haber acudido al domicilio de , afirmando que sus reclamos se hacen “de frente y donde corresponde”. A pesar del desmentido, la barra reconoció su incomodidad y molestia por el rendimiento actual del equipo, señalando que la exigencia es constante por la grandeza del club.

por el rendimiento actual del equipo, señalando que la exigencia es constante por la grandeza del club. El futuro de Rabanal se definiría este domingo 19 de abril en Arequipa; una derrota ante FBC Melgar podría sellar su salida definitiva de la institución crema.