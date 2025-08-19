¿Universitario continuará con GOLPERU la próxima temporada? Agustín Lozano y la declaración más sorpresiva

En un giro inesperado que podría redefinir el panorama del fútbol peruano, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ha admitido públicamente que la centralización de los derechos televisivos de la Liga 1 fue un error. Esta declaración, un claro “mea culpa”, marca un hito en la prolongada controversia que ha enfrentado a la FPF con varios de los clubes más influyentes del país durante casi dos años.

Liga 1 volverá a los clubes peruanos

Lozano afirmó: “Fue un error traer la Liga a la FPF, la Liga debe ser manejada por los propios clubes y hoy en día, qué bueno que tenga nuevamente independencia, son ellos quienes deben generar sus recursos”. Esta admisión no solo reconoce una falla estratégica, sino que también sugiere un posible retorno a un modelo donde los clubes ejerzan mayor control sobre sus activos económicos. La centralización, implementada por la FPF, buscaba optimizar la comercialización de los derechos de transmisión, pero generó una resistencia significativa y dividió a las instituciones deportivas, algunas de las cuales vieron en esta medida una usurpación de sus autonomías.

La declaración de Lozano cobra una relevancia particular al producirse inmediatamente después de su reelección como presidente de la FPF hasta el año 2030. Este timing sugiere una estrategia calculada para reconciliarse con los clubes disidentes, que han mantenido una postura firme contra el modelo centralizado. Entre los críticos más vocales se encuentra Universitario de Deportes, un coloso del fútbol peruano cuyo contrato con GOLPERU se extiende hasta el final de este año. La directiva ‘crema’ ha sido enfática en su rechazo al sistema propuesto por 1190 Sports y ha defendido con vehemencia su derecho a negociar sus propios acuerdos televisivos.

¿Universitario seguirá en GOLPERU?

Esta postura de Universitario, respaldada por otros clubes importantes, ha ejercido una presión considerable sobre la FPF y su modelo de gestión, evidenciando las fisuras existentes dentro del fútbol profesional peruano. Este cambio de rumbo de la FPF no es meramente un anuncio; es un evento catalizador que abre un nuevo y prometedor panorama para el fútbol peruano. Si los clubes logran recuperar la autonomía plena sobre la gestión de sus derechos televisivos, se podría vislumbrar la terminación de los contratos con 1190 Sports para una parte significativa de las instituciones. De concretarse esta posibilidad, se abriría la puerta para que clubes como Universitario de Deportes puedan mantener la transmisión de sus partidos a través de GOLPERU, preservando así sus acuerdos contractuales preexistentes y, crucialmente, su independencia económica.

Universitario de Deportes espera por novedades. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

La decisión de Agustín Lozano representa el desenlace de una lucha prolongada y compleja por el poder y los recursos económicos en el fútbol nacional. El impacto de esta admisión y sus posibles consecuencias se sentirán profundamente en los próximos años, no solo en la Liga 1 en términos de competitividad y distribución de ingresos, sino también en la economía interna de los propios clubes, quienes podrían recuperar un control vital sobre su futuro financiero. Este giro podría marcar el comienzo de una nueva era de mayor autonomía y empoderamiento para los clubes peruanos.

