Universitario nombró a su entrenador luego de cortar el proceso de Javier Rabanal: “El técnico es…”

Universitario de Deportes atraviesa un proceso de reestructuración urgente tras los recientes resultados negativos en la Liga 1. La administración crema decidió finalizar el ciclo de Javier Rabanal luego de que el equipo quedara fuera de la lucha por el Torneo Apertura 2026.

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En medio de esta incertidumbre, el director deportivo Álvaro Barco aclaró el panorama técnico del actual tricampeón peruano. La directiva ha decidido confiar en un hombre de la casa para retomar el camino de la victoria en el fútbol nacional.

El respaldo a ‘Coco’ Araujo

En declaraciones exclusivas para Jax Latin Media, Barco puso fin a las especulaciones sobre la llegada de un estratega extranjero. El directivo confirmó que Jorge ‘Coco’ Araujo liderará el proyecto deportivo de forma permanente y no bajo un rótulo de interinato.

“Motivados para ganar el día de mañana. Hay que revertir esta situación. El técnico es ‘Coco’ Araujo, nada más. Interinamente no existe, en el fútbol son resultados. La institución está por encima de todo, los jugadores están comprometidos”



Álvaro Barco, gerente deportivo de… pic.twitter.com/v6p5bnYsBr — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 22, 2026

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“El técnico es ‘Coco’ Araujo, nada más. Interinamente no existe, en el fútbol son resultados”, sentenció el directivo. Con estas palabras, el club busca brindar estabilidad al plantel y a la hinchada de cara a los próximos desafíos.

Un equipo comprometido con la remontada

La salida de Rabanal fue el resultado de una crisis deportiva que relegó al cuadro merengue de los primeros puestos. Ante esto, Barco aseguró que la plantilla está enfocada en revertir la situación de manera inmediata para pelear por los objetivos anuales.

El director deportivo enfatizó que los futbolistas están plenamente comprometidos con la nueva dirección técnica. Asimismo, recalcó que la grandeza de la institución prevalece ante cualquier crisis de resultados.

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Debut ante Deportivo Garcilaso

El primer gran examen para el nuevo comando técnico de Araujo será frente a Deportivo Garcilaso. Este encuentro es vital para que Universitario recupere la confianza y sume puntos claves en la tabla acumulada.

El equipo merengue llega motivado para ganar y empezar una racha positiva que los meta nuevamente en la pelea por el título. La expectativa es alta por ver cómo el estilo de Araujo impacta en el rendimiento del equipo titular.

Jorge ‘Coco’ Araujo dirige actualmente Universitario. (Foto: X).

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