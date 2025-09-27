Pese a la victoria, el jugador más criticado de Universitario: “Es un burro”

Universitario de Deportes ganó en casa ante Cusco FC por 3-2 y están más cerca de nunca del Tricampeonato. Pero a pesar de la victoria los hinchas ‘cremas’ no terminaron tan contentos como se podría esperar, algunos incluso apuntaron contra un jugador en especial por su rendimiento en este encuentro.

Se trata de Matías Di Benedetto, quien no fue lo suficientemente firme como se podría esperar de él. Tuvo un partido bastante malo en la defensa, siendo de los más bajos de todo el plantel. Por esa razón se terminó ganando la crítica del hincha, que en algunos casos fue bastante fuerte a la hora de referirse a él por su mala actuación.

En donde más se sintió su deficiencia defensiva fue a la hora de marcar un penal que no era para nada problema en la ‘U’. Pero con un brazo encima del atacante terminó comprometiendo el partido. Este fue el 3-2 que marcó Juan Tévez vía penal, que fue prácticamente un regalo del defensa argentino que se apuró ante su mala posición en el campo.

Las redes arden por Matías Di Benedetto

Esta acción fue el detonante de un lamento de parte del hincha ‘crema’ que vio innecesaria la falta. Pero que sobre todo, ve al defensor como un jugador que para el próximo año no debería de continuar en el club. Pues no muestra ser un diferente a pesar de su nacionalidad, sino que termina siendo muy parecido a los jugadores peruanos.

Muchos hinchas están pidiendo que para el próximo año no se le termine renovando el contrato a Matías Di Benedetto. Aunque por ahora se sabe que tiene su lugar asegurado de conseguir la nacionalidad peruana, pues se está trabajando en eso junto a Williams Riveros, así que el argentino todavía tendrá tiempo en el cuadro ‘crema’.

Eso sí, para Jorge Fossati es uno de sus jugadores favoritos. Siempre está en la zaga central, por lo que sería complicado que pueda llegar alguien para sentarlo. Eso sí, como el cuadro ‘crema’ tendrá más extranjeros el próximo año, quizás puedan traer un nuevo central que le compita el lugar, lo cual sería algo que no se descarta.

¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

La siguiente fecha será la número 12 del Torneo Clausura, en esta el cuadro de la ‘U’ se medirá frente a Alianza Atlético en Trujillo. El cuadro del norte del país cambió su sede hacia el Estadio Mansiche, en el cual se espera que los ‘cremas’ vuelvan a ser local como pasó ante UTC.

