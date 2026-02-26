Es tendencia:
¿Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley? Presidente de la CSV explica lo que tendría que pasar

El club 'blanquiazul' conoció qué tendría que pasar para que se haga de un cupo en el importante torneo internacional.

Por Nicole Cueva

Las posibilidades de que Alianza Lima clasifique al Mundial de Clubes
Las posibilidades de que Alianza Lima clasifique al Mundial de Clubes

Alianza Lima tuvo una destacada participación en el Sudamericano de Clubes de Vóley, alcanzando las semifinales en un emocionante duelo frente a SESI, aunque no logró asegurar su pase al Mundial. Aún así, todavía existe una alternativa para que el equipo dirigido por Facundo Morando participe en el importante certamen.

Cabe recordar que, el conjunto ‘blanquiazul’ consiguió clasificar a la edición pasada luego de que lograra consagrarse subcampeón del torneo continental, el cual se llevó a cabo en Brasil.

El Polideportivo Lucha Fuentes fue escenario de varios enfrentamientos. Alianza se convirtió en el equipo peruano con mejor desempeño, logrando la medalla de bronce. Sin embargo, solo los finalistas, SESI y Osasco, obtuvieron los dos cupos disponibles para el Mundial de Clubes.

¿Alianza Lima disputará el Mundial de Clubes?

Marco Tulio, presidente de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), dio a conocer que solo hay dos cupos disponibles para poder disputar el Mundial.

Por el sistema normal no (sobre la posibilidad de una plaza para Perú en el Mundial de Clubes). Ya están clasificados dos de Sudamérica. Tendría que haber una invitación especial de la Federación Internacional o FIVB“, así lo indicó la máxima autoridad de la CSV, lo que hace que la participación del club de La Victoria en la próxima edición sea prácticamente imposible.

Club peruano de vóley entre los 5 mejores del mundo según prestigiosa web internacional

Club peruano de vóley entre los 5 mejores del mundo según prestigiosa web internacional

La postura de Facundo Morando tras no clasificar al Mundial

Por el formato del torneo, nosotros salimos favorecidos, porque tuvimos en la zona un rival duro como San Martín y después tuvimos en la semifinal un rival duro como Sesi. Entonces, eso hace crecer al equipo. Tanto el Mundial como este torneo, sabíamos que para nosotros todos los partidos que podamos jugar en el más alto nivel nos iban a favorecer para después seguir pensando en la liga. Así que creo que en ese sentido fue un buen torneo, fue una ganancia”, expresó Facundo Morando en diálogo con Latina.

Sobre la semifinal ante Sesi, el técnico argentino señaló que los equipos brasileños manejan presupuestos muy elevados. “La realidad es que es difícil competir contra presupuestos de más de cinco millones de dólares, presupuestos muy altos”, sentenció.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima obtuvo la medalla de bronce en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.
  • SESI y Osasco clasificaron al Mundial tras dejar a las íntimas sin cupo directo.
  • Facundo Morando destacó la dificultad de competir contra presupuestos brasileños de cinco millones de dólares.
