Antonio Rizola dejó contundente mensaje tras derrota de Perú en la Copa Panamericana 2025: “Faltó…”

Antonio Rizola, entrenador de la Selección Peruana de Vóley, analizó lo que fue la dura derrota ante Puerto Rico por la cuarta jornada de fase de grupos de la Copa Panamericana 2025.

El combinado nacional no pudo sumar una nueva victoria a su registro luego de caer por 3 sets a 0 frente a un combinado boricua que se mostró sumamente sólido.

El contundente mensaje de Antonio Rizola

Para el estratega brasileño, con su enfoque centrado en el desarrollo y la realidad del juego, la clave del resultado estuvo en la madurez del proceso que atraviesa cada equipo.

“Faltó un equipo más experimentado, un equipo que está en el campeonato mundial, faltó cinco años de trabajo como tiene Puerto Rico juntos, son más de cinco años, la superioridad de Puerto Rico en este momento es evidente, no se puede esconder eso. Nosotros intentamos de hacerlo mejor en el segundo set y lo hicimos, pero ellos tienen estructura de conjunto mejor que la nuestra, por eso el resultado, a mi opinión, es normal”, expresó en un inicio.

Además, agregó lo siguiente: “El balance de hoy es que Puerto Rico está en su límite, este es el voleibol de ellos, el mejor de ellos, porque ellos están a quince días del campeonato mundial, nosotros estamos en preparación para el próximo año clasificar a un campeonato mundial, el balance que hago es tranquilo, cabeza tranquila, que si ellos están al límite, nosotros no, podemos crecer mucho y lo haremos”.

“Llegamos aquí para hacer pruebas, para prepararse para el próximo año, observar las posibilidades que tenemos, y sucedió que estamos saliendo mejor de lo que se esperaba, ya estamos peleando por cupos dentro de los cinco o seis primeros, eso es importante para nosotros, hicimos una participación importante en esta primera fase, incluso hoy jugando con un equipo estructurado para el Mundial, como Puerto Rico”, afirmó.

Próximo partido de Perú

Si bien la Selección Peruana ya aseguró un lugar en los cuartos de final del importante certamen internacional, aún falta definir qué posición ocupará en su grupo.

Recordemos que, la ‘bicolor’ no tendrá acción en la última fecha de la primera etapa, la cual se jugará hoy, ya que de acuerdo a la programación le toca descansar, tal y como lo hicieron el resto de equipos días atrás.

