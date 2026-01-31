Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Universitario 3-0 Regatas Lima

La Liga Peruana de Vóley sigue generando diversas emociones y la jornada de hoy no fue ninguna excepción. Se disputaron 3 partidos en este sábado 31 de enero y a continuación vamos a ver cómo se ha ido moviendo la tabla de posiciones del campeonato, teniendo en cuenta que todavía restan partidos que se disputarán en las próximas horas en el marco de fecha 4 de la Fase 2.

En primer turno se jugó el duelo entre Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Soan. Fueron las ‘Panteras de Puente Piedra’ quienes se impusieron por 3-0 en parciales de 20-25, 16-25 y 19-25. Luego fue el turno de que Atlético Atenea y Rebaza Acosta se vieran las caras en el Coliseo ‘Lucha Fuentes’ para que las ‘Celestes’ ganen 3-1 en parciales de 25-14, 26-24, 25-27 y 28-26.

Finalmente, y no por ello menos importante, tuvimos el partido más esperado de la jornada entre Universitario y Regatas Lima, el cual terminó siendo triunfo a favor de las ‘Pumas’ por un contundente 3-0 que se desarrolló en parciales de 25-16, 26-24 y 25-23. De esta manera terminó la jornada del día de hoy y son las merengues quienes se mantienen como líderes de Liga Peruana de Vóley.

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

# EQUIPO PUNTOS 1 Universitario 41 2 San Martín 36 3 Alianza Lima 35 4 Regatas Lima 23 5. Atlético Atenea 25 6 Deportivo Géminis 20 7 Circolo Sportivo Italiano 19 8 Deportivo Soan 18 9 Rebaza Acosta 13 10 Olva Latino 10

Resultados de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 31 de enero

Circolo Sportivo Italiano 0-3 Deportivo Soan

Atlético Atenea 3-1 Rebaza Acosta

Universitario 3-0 Regatas Lima

Domingo 1 de febrero

15:15 | Géminis vs. Olva Latino

17:00 | San Martín vs. Alianza Lima

DATOS CLAVES

Universitario venció 3-0 a Regatas Lima y se mantiene líder con 41 puntos .

venció a y se mantiene líder con . Deportivo Soan y Atlético Atenea superaron a Circolo Sportivo Italiano y Rebaza Acosta respectivamente.

y superaron a y respectivamente. San Martín y Alianza Lima protagonizarán el duelo estelar este domingo a las 17:00 horas.

