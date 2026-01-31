Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Universitario 3-0 Regatas Lima

Veamos cómo se movió la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley luego del triunfazo de la 'U' ante Regatas Lima.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Jugadoras de Universitario celebrando.
© Universitario Vóley.Jugadoras de Universitario celebrando.

La Liga Peruana de Vóley sigue generando diversas emociones y la jornada de hoy no fue ninguna excepción. Se disputaron 3 partidos en este sábado 31 de enero y a continuación vamos a ver cómo se ha ido moviendo la tabla de posiciones del campeonato, teniendo en cuenta que todavía restan partidos que se disputarán en las próximas horas en el marco de fecha 4 de la Fase 2.

Publicidad

En primer turno se jugó el duelo entre Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Soan. Fueron las ‘Panteras de Puente Piedra’ quienes se impusieron por 3-0 en parciales de 20-25, 16-25 y 19-25. Luego fue el turno de que Atlético Atenea y Rebaza Acosta se vieran las caras en el Coliseo ‘Lucha Fuentes’ para que las ‘Celestes’ ganen 3-1 en parciales de 25-14, 26-24, 25-27 y 28-26.

Fuente: Latina Deportes.

Fuente: Latina Deportes.

Fuente: Latina Deportes.

Fuente: Latina Deportes.

Publicidad

Finalmente, y no por ello menos importante, tuvimos el partido más esperado de la jornada entre Universitario y Regatas Lima, el cual terminó siendo triunfo a favor de las ‘Pumas’ por un contundente 3-0 que se desarrolló en parciales de 25-16, 26-24 y 25-23. De esta manera terminó la jornada del día de hoy y son las merengues quienes se mantienen como líderes de Liga Peruana de Vóley.

Fuente: Universitario Vóley.
Fuente: Universitario Vóley.

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

#EQUIPOPUNTOS
1Universitario41
2San Martín36
3Alianza Lima35
4Regatas Lima23
5.Atlético Atenea25
6Deportivo Géminis20
7Circolo Sportivo Italiano19
8Deportivo Soan18
9Rebaza Acosta13
10Olva Latino10
Publicidad

Resultados de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 31 de enero

  • Circolo Sportivo Italiano 0-3 Deportivo Soan
  • Atlético Atenea 3-1 Rebaza Acosta
  • Universitario 3-0 Regatas Lima

Domingo 1 de febrero

  • 15:15 | Géminis vs. Olva Latino
  • 17:00 | San Martín vs. Alianza Lima

DATOS CLAVES

  • Universitario venció 3-0 a Regatas Lima y se mantiene líder con 41 puntos.
  • Deportivo Soan y Atlético Atenea superaron a Circolo Sportivo Italiano y Rebaza Acosta respectivamente.
  • San Martín y Alianza Lima protagonizarán el duelo estelar este domingo a las 17:00 horas.
Publicidad
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima ya conocen a sus rivales en el Sudamericano de Clubes 2026
Voley

Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima ya conocen a sus rivales en el Sudamericano de Clubes 2026

Se confirmaron los 3 equipos peruanos que participarán en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
Voley

Se confirmaron los 3 equipos peruanos que participarán en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Tras ganar a Regatas Lima, María Alejandra Marín hace la confesión más dura sobre la temporada de Alianza Lima
Voley

Tras ganar a Regatas Lima, María Alejandra Marín hace la confesión más dura sobre la temporada de Alianza Lima

"Soy un poquito caro": Carrillo reveló si volvería a la Liga 1 para jugar por Alianza o la 'U'
Peruanos en el exterior

"Soy un poquito caro": Carrillo reveló si volvería a la Liga 1 para jugar por Alianza o la 'U'

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo