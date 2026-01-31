Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Universitario 3-0 Regatas Lima

La Liga Peruana de Vóley sigue generando diversas emociones y la jornada de hoy no fue ninguna excepción. Se disputaron 3 partidos en este sábado 31 de enero y a continuación vamos a ver cómo se ha ido moviendo la tabla de posiciones del campeonato, teniendo en cuenta que todavía restan partidos que se disputarán en las próximas horas en el marco de fecha 4 de la Fase 2.
En primer turno se jugó el duelo entre Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Soan. Fueron las ‘Panteras de Puente Piedra’ quienes se impusieron por 3-0 en parciales de 20-25, 16-25 y 19-25. Luego fue el turno de que Atlético Atenea y Rebaza Acosta se vieran las caras en el Coliseo ‘Lucha Fuentes’ para que las ‘Celestes’ ganen 3-1 en parciales de 25-14, 26-24, 25-27 y 28-26.
Fuente: Latina Deportes.
Finalmente, y no por ello menos importante, tuvimos el partido más esperado de la jornada entre Universitario y Regatas Lima, el cual terminó siendo triunfo a favor de las ‘Pumas’ por un contundente 3-0 que se desarrolló en parciales de 25-16, 26-24 y 25-23. De esta manera terminó la jornada del día de hoy y son las merengues quienes se mantienen como líderes de Liga Peruana de Vóley.
La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|#
|EQUIPO
|PUNTOS
|1
|Universitario
|41
|2
|San Martín
|36
|3
|Alianza Lima
|35
|4
|Regatas Lima
|23
|5.
|Atlético Atenea
|25
|6
|Deportivo Géminis
|20
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|19
|8
|Deportivo Soan
|18
|9
|Rebaza Acosta
|13
|10
|Olva Latino
|10
Resultados de la Liga Peruana de Vóley
Sábado 31 de enero
- Circolo Sportivo Italiano 0-3 Deportivo Soan
- Atlético Atenea 3-1 Rebaza Acosta
- Universitario 3-0 Regatas Lima
Domingo 1 de febrero
- 15:15 | Géminis vs. Olva Latino
- 17:00 | San Martín vs. Alianza Lima
DATOS CLAVES
- Universitario venció 3-0 a Regatas Lima y se mantiene líder con 41 puntos.
- Deportivo Soan y Atlético Atenea superaron a Circolo Sportivo Italiano y Rebaza Acosta respectivamente.
- San Martín y Alianza Lima protagonizarán el duelo estelar este domingo a las 17:00 horas.