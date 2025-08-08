Rival confirmado de Perú en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025.

Luego de varios días de ardua competencia en la ciudad de Colima, México, la fase de grupos de la Copa Panamericana de Vóley 2025 llegó a su fin con algunas sorpresas en la última jornada, pero con las posiciones finales definidas.

Pese a que la Selección Peruana no tuvo actividad en la última jornada, el cupo a los cuartos de final del importante certamen internacional estaba asegurado. Lo único que restaba conocer es si terminaba en el segundo o el tercer lugar.

A su vez, se encontraba a la espera de conocer al equipo que será su rival en dicha instancia. Para ello, estuvo siguiendo la definición del grupo B. Con el final de esta etapa inicial, la ‘Bicolor’ ya sabe a quién se enfrentará.

Próximo rival de Perú en la Copa Panamericana de Vóley 2025

La Selección Peruana, finalmente, terminó en el tercer lugar del grupo A. Por lo tanto, su rival en los cuartos de final será la selección que culminó en el segundo puesto del otro grupo, el B. Por ende, la ‘Bicolor’ enfrentará a Colombia en un duro duelo de cuartos de final entre selecciones sudamericanas.

¿Por qué Perú terminó en tercer lugar? Es que a pesar de haber sumado la misma cantidad de victorias y derrotas que Puerto Rico y México, lo cierto es que terminó con menos puntos (12).

Esto último se dio luego de que México logró un sorpresivo triunfo ante Puerto Rico en la última fecha del grupo A por 3-1. De esta forma, las

¿Cuándo juega Perú vs. Colombia por los cuartos de final?

Al haber perdido las chances de clasificar de manera directa a las semifinales, Perú tendrá que disputar un duelo extra por los cuartos de final ante Colombia, el cual está programado para este viernes 8 de agosto. A falta de confirmación oficial, el horario del partido podría ser a las 7:00 PM o a las 9:00 PM.

Cabe resaltar que, desde el 1 de agosto, Colima (México) es sede de una nueva edición de la Copa Panamericana, torneo que reúne a 10 selecciones repartidas en dos zonas. Por su parte, la ‘bicolor’ logró avanzar con buen desempeño en la etapa inicial y ahora apunta a meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

Posiciones finales de los grupos A y B de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Grupo A

# SELECCIONES PJ PG PP SETS PUNTOS 1 Puerto Rico (C) 4 3 1 10:5 14 2 México (C) 4 3 1 10:5 14 3 Perú (C) 4 3 1 9:6 12 4 Cuba 4 1 3 8:9 10 5 Costa Rica 4 0 4 0:12 0

Grupo B

# SELECCIONES PJ PG PP SETS PUNTOS 1 República Dominicana (C) 4 4 0 12:3 17 2 Colombia (C) 4 3 1 10:3 16 3 Venezuela (C) 4 2 2 6:8 8 4 Canadá 4 1 3 7:9 9 5 Trinidad y Tobago 4 0 4 0:12 0

Resultados de la fase de grupos de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Fecha 1 (domingo 3 de agosto)

Grupo B: República Dominicana 3-0 Trinidad y Tobago (25-9, 25-15, 25-11).

Grupo B: Colombia 3-0 Canadá (25-16, 25-15, 25-22).

Grupo A: Perú 3-2 Cuba (16-25, 25-23, 22-25, 25-21, 15-11) .

. Grupo A: México 3-0 Costa Rica (25-13, 25-10, 25-17).

Fecha 2 (lunes 4 de agosto)

Grupo B: Colombia 3-0 Trinidad y Tobago (25-13, 25-18, 25-11).

Grupo A: Puerto Rico 3-0 Costa Rica (25-17, 25-16, 25-8).

Grupo B: República Dominicana 3-0 Venezuela (25-18, 25-10, 25-21).

Grupo A: Perú 3-1 México (21-25, 25-21, 25-23, 25-21).

Fecha 3 (martes 5 de agosto)

Grupo A: Perú 3-0 Costa Rica (25-14, 25-16, 25-13) .

. Grupo B: Canadá 2-3 Venezuela (12-25, 25-21, 25-23, 24-26, 15-9).

Grupo A: Cuba 2-3 Puerto Rico (25-27, 25-21, 21-25, 25-21, 15-12).

Grupo B: República Dominicana 3-1 Colombia (23-25, 25-20, 25-23, 25-16).

Fecha 4 (miércoles 6 de agosto)

Grupo B: Trinidad y Tobago 0-3 Canadá (25-13, 25-17, 25-13).

Grupo A: Perú 0-3 Puerto Rico (14-25, 23-25, 14-25) .

. Grupo B: Colombia 3-0 Venezuela (25-15, 25-23, 25-16).

Grupo A: México 3-1 Cuba (22-25, 25-18, 25-18, 28-26).

Fecha 5 (jueves 7 de agosto)

Grupo A: Cuba 3-0 Costa Rica (25-10, 25-13, 25-16).

Grupo B: Venezuela 3-0 Trinidad y Tobago (25-17, 25-16, 25-12).

Grupo B: República Dominicana 3-2 Canadá (25-19, 15-25, 25-14, 26-28, 15-10).

Grupo A: México 3-1 Puerto Rico (25-22, 25-20, 22-25, 30-28).

Formato de la Copa Panamericana de Vóley 2025

El sistema de competencia establece que los equipos que terminen en la cima de cada grupo avanzarán directamente a las semifinales. Mientras que, quienes finalicen en el segundo y tercer lugar tendrán que disputar los cuartos de final para seguir en carrera por el título.

Aquellas selecciones que no logren avanzar a la siguiente fase no quedarán fuera de actividad, ya que disputarán partidos de clasificación para definir su ubicación final en esta edición de la Copa Panamericana de Vóley 2025.