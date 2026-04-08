¿Cuándo juega San Martín la final contra Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley?

La Liga Peruana de Vóley ya tiene a sus dos finalistas en busca del título nacional. Después de un largo y extenuante serie, el conjunto de San Martín consiguió vencer a Universitario en un duelo peleado en el extra game. Logrando así el último cupo para seguir en la pelea por ser el nuevo campeón nacional.

Publicidad

El tercer juego fue bastante vibrante entre estos dos equipos. Pero demostraron ser bastante parejos en cada uno de los sets, pues en este caso, lo ganó primero la San Martín, luego lo empató Universitario para terminar en el quinto y definitivo set con muchas emociones por 15 a 13 a favor de las ‘santas’.

Por el lado de Alianza Lima logró su clasificación a esta gran final después de derrotar al cuadro de Deportivo Géminis. En este caso, no tuvieron mayores inconvenientes para llevarse la serie tras vencer por 3-1 y 3-0, clasificando con mucha calma a esta definición.

¿Cuándo se jugarán las finales de la Liga Peruana de Vóley?

En este caso se mantiene el sistema de toda la eliminatoria en la Liga Peruana de Vóley. En donde el mejor de 3 termina siendo el ganador, por lo que se jugarán 2 primeros encuentros, si es que se da un empate en el marcador, entonces se irá a un tercer juego para lograr definir al campeón nacional.

Publicidad

En este caso, la primera final se disputará el día domingo 19 de abril desde las 17:00 horas. Mientras que el segundo juego será el día domingo 26 de ese mismo mes a la misma hora. En caso que se pueda dar un tercer encuentro, este se disputará el día domingo 3 de mayo, manteniéndose el horario mencionado.

Datos Claves