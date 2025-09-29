Manchester United prepara un batacazo como reemplazante de Ruben Amorim

Manchester United perdió su tercer partido en seis jornadas de la Premier League, por lo que la situación del equipo y de la institución está peor que cuando inició la temporada, en la que ya sabía que, por los resultados de la campaña anterior, no iba a tener participación internacional (terminó en el puesto 15 de la tabla de la liga inglesa sin chance alguna de jugar la Champions -aunque podría haber clasificado si le ganaba al Tottenham la final de la Europa League-, la Europa o la Conference League).

Cayó este fin de semana ante el Brentford 3 a 1 en condición de visitante, derrota que hizo retroceder a los Diablos Rojos al puesto 14 de la clasificación de la Premier (además, vale recordar que fue desplazado de la EFL Cup por un equipo de la cuarta categoría del sistema de ligas del fútbol inglés).

Y quien por este presente ya es el principal apuntado tanto por los hinchas como por la prensa británica del momento del Manchester United es su entrenador Ruben Amorim. El portugués, que agarró un fierro caliente en medio de la temporada 2024/2025 tras los malos resultados que acumuló Erik ten Hag, camina por la cuerda floja.

A punto tal que Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, asegura que la dirigencia del United ya tiene a su reemplazante. Se trata de Xavi Hernández, quien volvería a dirigir luego de dejar su cargo en el FC Barcelona a mediados del 2024 (en su lugar asumió Hansi Flick).

En esa línea, remarca que el encuentro ante el Sunderland de este sábado (encima después al Manchester United se le viene el partido con el Liverpool) podría ser determinante para acabar con el proceso del exestratega del Sporting de Lisboa, por lo que sería solo cuestión de días para ver al exmediocampista del blaugrana recorriendo los pasillos del Teatro de los Sueños.

Xavi Hernández también es pretendido por el Al Ittihad

El Al Ittihad, a su vez, decidió cesar a Laurent Blanc tras la derrota 2 a 0 con el Al Nassr. Y para el puesto, siempre conforme a la fuente citada anteriormente, ya se puso en contacto con Xavi Hernández. No obstante, el propio técnico español habría sido el que frenó las conversaciones porque está esperando la señal definitiva del Manchester United. Ya sea en uno o en otro, sería la tercera experiencia de Xavi al mando de un plantel, luego de su proceso en el Al Sadd de Qatar (2018 – 2022) y en el Barça (2021 – 2024).

Ruben Amorim dice que no está preocupado por perder su trabajo en el Manchester United

“No cambiaré mi filosofía. Si el club pierde la fe en ella, deben cambiar al hombre. Ni siquiera el Papa podría convencerme de cambiar mi formación”, dijo semanas atrás Ruben Amorim, ante la ola de malos resultados. Y esa postura la mantuvo en la conferencia de prensa posterior al 3 a 1 con el Brentford este sábado: “No estoy preocupado porque no es mi decisión. Haré lo mejor que pueda cada minuto que esté aquí. Nunca me preocupa perder mi trabajo. No soy ese tipo de persona”.

