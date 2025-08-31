Es tendencia:
Xabi Alonso sobre el gol en posición adelantada de Giuliano Simeone: ”Me sorprendió”

El técnico del Real Madrid no dudó en marcar el error del VAR en el Alavés vs. Atlético de Madrid.

Por Germán Carrara

Getty Images. Xabi Alonso dijo que le sorprendió el gol que le convalidaron a Giuliano Simeone en el 1 a 1 del Atlético de Madrid con Alavés.
Getty Images. Xabi Alonso dijo que le sorprendió el gol que le convalidaron a Giuliano Simeone en el 1 a 1 del Atlético de Madrid con Alavés.

El VAR fue el gran protagonista durante la jornada del sábado 30 de agosto en LaLiga. Tanto en el Estadio de Mendizorroza por el encuentro que disputaron el Deportivo Alavés con el Atlético de Madrid, como en el Estadio Santiago Bernabéu en el marco del Real Madrid vs. Mallorca, tuvo intervenciones destacadas que desataron la polémica en España.

Resulta que en el encuentro entre el elenco del Chacho Coudet y Diego Simeone (que empataron 1 a 1, resultado que dejó bajo la lupa al Cholo), el Colchonero se puso en ventaja a los 7 minutos del primer tiempo mediante un gol de Giuliano Simeone en el que estaba claramente en fuera de juego, acción que se convalidó, incluso, tras la revisión de los asistentes del video análisis.

Tal secuencia no tardó en generar todo tipo de comentarios en redes sociales, con severas críticas al arbitraje de Víctor García Verdura y, al encargado del sistema en cuestión, Pablo González Fuertes. Pero todo tomó mayor trascendencia cuando el VAR le anuló tres goles al Real Madrid (dos a Kylian Mbappé por posiciones adelantadas milimétricos y uno a Arda Guler por una presunta mano que en las imágenes que circularon no se logra percibir).

Incluso, Xabi Alonso, en la conferencia de prensa posterior a la victoria del Merengue por 2 a 1 (tantos de Arda Guler y Vinicius Júnior), aprovechó una de las preguntas que le hicieron para señalar la intervención del VAR en el gol de Giuliano Simeone y en el partido que se llevó a cabo en la Casa Blanca.

El fuera de juego de Giuliano Simeone vs. Alavés.

El fuera de juego de Giuliano Simeone vs. Alavés.

”A mi también me ha sorprendido y son de esos errores que no deberían suceder y a ver qué es lo que pasa…”, dijo el entrenador del Real Madrid, que además agregó: ”Pero sí que en el sobreuso y en el correcto uso del VAR tampoco hay que rearbitrar todas las situaciones, pero se debe utilizar correctamente, por supuesto”.

Pablo González Fuertes, apartado del Real Madrid vs. Mallorca

Pablo González Fuertes, el apuntado por el error del VAR en el gol de Giuliano Simeone vs. Alavés, también iba a cumplir funciones en el encuentro del Real Madrid con el Mallorca. Sin embargo, frente a este fallo, el Comité Arbitral de la RFEF, como castigo, decidió apartarlo del partido que se desarrolló en el Estadio Santiago Bernabéu.

Eduardo Coudet se refirió al gol de Giuliano Simeone

En conferencia de prensa, Eduardo Coudet, se mostró indignado por el tanto que le dio la ventaja transitoria al Atlético de Madrid: “No soy el más indicado para comentarlo. Se ve claramente en las imágenes, pero a nivel interpretativo son los periodistas los que están más capacitados para bajar la realidad a la gente”.

