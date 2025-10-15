Los 18 torneos y estadísticas donde Cristiano Ronaldo es el máximo goleador

41 goles. Cristiano Ronaldo ya es el máximo anotador de todos los tiempos en cuanto a las Eliminatorias rumbo a las Copas del Mundo se refiere. En el empate a dos frente a Hungría pudo superar finalmente a Carlos Ruiz de Guatemala para seguir impregnando su nombre en diferentes estadísticas y torneos en cuanto a la tabla de máximos goleadores se refiere. El legado del portugués va más allá de lo que ha hecho en cuanto a los éxitos colectivos se refiere. Atentos.

Son ya 18 los torneos y estadísticas a gran escala donde Cristiano Ronaldo mira a todos desde arriba. Además de ser el máximo anotador en la historia de las Eliminatorias Mundialistas con 41 tantos, por supuesto que hablamos del máximo goleador desde que se tienen registros con 948 gritos sagrados. Nadie ha marcado más goles en Real Madrid que sus 451 anotaciones. Tampoco poco nadie le han aportado más tantos a una selección nacional que sus 143 goles desde el debut a inicios de siglo. El nombre de Cristiano Ronaldo sigue marcando la historia y solamente apunta hacia el futuro con optimismo.

Pero es que hay mucho más. De momento Cristiano sigue siendo el máximo goleador en la historia de la Champions con un total de 140 goles. Nadie tiene más que sus 14 por la Eurocopa. Es igualmente el máximo asistente de la historia del torneo de selecciones del viejo continente. Si hablamos en cuanto a las grandes primeras divisiones de Europa, nadie supera de momento sus 553 goles oficiales desde el año 2003 y cuando todo iniciarse en el Sporting de Lisboa. Si seguimos por la Copa de Europa vemos cómo ostenta igualmente el récord de máxima cantidad de goles en una sola edición del certamen con los 17 que terminase de marcar en el año 2014. Un número clave para llegar a las 67 anotaciones por fases de eliminatoria directa de la Copa de Europa. Es el único que de momento sabe lo que es anotar en 11 partidos consecutivos de la Orejona sin excepción. Un comandante dijo Blatter en su día y razón no le falta.

Ronaldo ha reescrito la palabra goles de su debut. Es el único futbolista que ha marcado en 5 ediciones de tanto las Copas Mundial de la FIFA como de la Eurocopa. Sus 197 partidos en torneos de UEFA ven como nadie le supera en cuanto a competiciones de clubes de la UEFA se refiere. También es quien más partidos de la historia de la Champions ha disputado con un total de 183. Con Portugal ya acumula 222 partidos en un nuevo récord y es el futbolista que por supuesto más victorias le ha aportado a una selección nacional desde que se tienen registros en FIFA.

Los récords en Real Madrid, apenas la punta del iceberg de CR7 en cuanto a estadisticas se refiere: GETTY

Ahora Cristiano Ronaldo solo piensa en el Mundial 2026. En cuanto al universo de selecciones, tan solo le quedan los choques ante Irlanda y Armenia para confirmar su presencia en la Copa del Mundo desde lo matemático. Para completar el cuadro de sus estadísticas vemos como igualmente es el único futbolista que ha podido anotar en toda la historia de este deporte un mínimo de 100 goles con cuatro camisetas distintas. Solamente el tiempo dirá que ocurre, pero una victoria en Norteamérica para dentro de algunos meses, puede volver a abrir el debate general del GOAT.

Portugal, a los pies de Cristiano

“He trabajado con muchos genios, pero nunca he visto a nadie como Cristiano. Tiene un hambre de ganar increíble. La mañana siguiente es una oportunidad para ser mejor, para ganar, es único, no puedo explicarlo…Siempre encuentra la manera de ser útil al equipo, es un referente para los demás simplemente por lo que hace…No necesita decir nada, siempre será el primero en buscar ese pequeño detalle que le dé ventaja, es un ejemplo”, reflexiones de Roberto Martínez alrededor de su gran capitán en Portugal. La edad y vigencia del luso crecen a la par.

La llegada del seleccionador español ha sido vital para que Cristiano pueda seguir acrecentando sus registros. En 28 partidos de la era Roberto Martínez el portugués suma un total de 25 goles entre amistosos y partidos oficiales. Es su mejor racha con un combinado donde se espera que hasta como mínimo entrando en el verano del año 2026 sea indiscutible en cuanto a las convocatorias se refiere.

