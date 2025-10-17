La IA anticipó qué día Cristiano Ronaldo llegará a los 1000 goles en su carrera

La figura de Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia. Tras consagrarse como el máximo anotador en la historia de las Eliminatorias mundialistas, el delantero portugués sigue buscando el récord de los 1000 goles de carácter oficial. Consultamos con Inteligencia Artificial a lo largo de las últimas horas y para saber la fecha exacta cuando, según sus estimaciones, el ex delantero del Real Madrid o Manchester United podría sumar los 52 gritos sagrados que le faltan. Se apunta a un espacio tiempo concreto.

Consultamos con Gemini y el resultado es claro: entre agosto y septiembre del 2026. Esta fecha donde la IA espera que Cristiano Ronaldo pueda terminar de consagrar uno de los pocos registros individuales que todavía le quedan por romper en su carrera. El delantero portugués no ha negado que es un reto que se encuentre en su cabeza desde hace varios meses y que si bien intenta disfrutar del día a día, el seguir tachando números como lo hizo con su doblete frente a Hungría en las últimas horas solo ayuda a generar expectativas sobre este tipo de hitos.

Hasta esa fecha CR7 tendrá muchos retos. Portugal se encuentra a solamente un punto de decir presente en la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Dicho torneo no llegará hasta el verano del año 2026 y mientras Cristiano Ronaldo se bate con los mejores equipos de Arabia Saudita para intentar romper con su sequía en cuanto a títulos de clubes se refiere. Pese a que desde el año 2021 y en una Copa Italia con Juventus consiguió el último, habrá más de 30 partidos en el medio de diferentes competiciones por Riad para seguir consiguiendo acortar la cifra de 52 goles que le faltan para llegar al millar de tantos.

“Mi familia me pide que pare, pero el reto lo veo como un reconocimiento a años de esfuerzo, dedicación y ambición. Me gusta ganar, ayudar a las generaciones más jóvenes, y ellas también me ayudan a mantener mi nivel y a seguir compitiendo. Eso es lo que me entusiasma: competir con los más jóvenes. Sigo sintiendo pasión por esto”, reflexionaba tiempo atrás el propio Cristiano Ronaldo alrededor de lo que supone el reto de quedar una vez más en la historia de este deporte. Para la Inteligencia Artificial todo debería llegar en las primeras semanas posteriores a la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

Más de 30 partidos esperan a CR7 antes del Mundial para llegar a los 1000 goles: GETTY

No olvidemos que el luso viene de renovar su contrato en Arabia. Es el mejor ejemplo para entender que ni mucho menos el tiempo juega en contra del futbolista a corto plazo. Si bien se espera que su participación por Norteamérica en el 2026 sea el último gran torneo que dispute de la mano de Portugal, la historia de Cristiano Ronaldo seguirá siendo escrita en Oriente Medio si es que nada se tuerce. Para la IA la fecha es clara en relación a cuando romperá una vez más con todos los pronósticos.

Publicidad

Publicidad

ver también Los 18 torneos y estadísticas donde Cristiano Ronaldo es el máximo goleador