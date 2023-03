La reunión entre Joan Laporta y el padre de Lionel Messi ha estado generando rumores sobre un posible regreso del argentino al Camp Nou. Ahora, el presidente de FC Barcelona ha salido a confirmar dicha reunión, pero aclaró el motivo de la misma.

Fue el diario Mundo Deportivo el que reveló el pasado 22 de febrero que el presidente de FC Barcelona, Joan Laporta se reunió con Jorge Messi, padre de la leyenda del club azulgrana. Esto, sumado al vencimiento de su contrato al final de esta temporada, generó una ola de rumores sobre el regreso de La Pulga.

Laporta ha hablado sobre el tema en un acto público en el Círculo Ecuestre. Desde allí, el cabecilla del equipo catalán ha confirmado que hubo reunión con el padre de Lionel Messi . Sin embargo, el motivo del encuentro fue el homenaje que planea el club catalán para el campeón del mundo.

Declaraciones de Laporta

"Nos hemos visto, sí. Hablamos de la situación, le felicité porque ganó el Mundial Argentina. Hablamos del homenaje a Leo, que tiene un cariño extraordinario al Barça, pero no me hagas hablar más porque está en el PSG y quiero respetarle. No quiero hablar de si podría volver como jugador porque juega en París" fueron las palabras del presidente de Barcelona.

Laporta confesó que, de poder hacerlo, hubiera evitado la salida del astro argentino. "Si volviera atrás, me hubiera gustado no tomar la decisión, pero tuve que tomarla. La institución está por encima de los jugadores, aunque sea el mejor de la historia. No teníamos Fair Play y la LaLiga tampoco lo permitía. Me hubiera gustado, pero no supe hacerlo".