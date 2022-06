El futbolista que rechazó varias ofertas antes, ahora se dio cuenta que ya no tiene lugar para pelear por un puesto en el equipo de Ancelotti.

El futbolistas ha comunicado al Real Madrid que desea encontrar una salida para cambiar de rumbo, Mariano no seguirá en el campeón de LaLiga y escuchará ofertas para poder encontrar un nuevo rumbo en el mercado de verano.

Tras cuatro temporada en la Casa Blanca, Mariano ha disputado un total de 59 partidos, anotando siete goles. Haber heredado el número 7 que en su momento dejó Cristiano Ronaldo, pudo haberle pesado algo, pero lo cierto es que no fue el jugador determinante que esperaba el club.

Ya en pasados mercados, llegaron algunas ofertas por Mariano al escritorio de Florentino Pérez, pero el futbiolista prefirió quedarse para encontrar su lugar, en su momento, Real Madrid le ofreció salida al Rayo Vallecano con un salario superior al que percibía, pero el jugador prefirió seguir en el Santiago Bernabéu.

Pero las cosas no salieron como pensaba y ahora le comunicó al club que si llega una nueva oferta la quiere escuchar. Es que para Ancelotti, Mariano, Jovic y Borja Mayoral, no han sido opciones muy activas en los juegos de LaLiga y la Champions, por eso no es casual, que los tres busquen nuevos rumbos ahora.

Ahora el mercado se activará para buscar opciones en ataque para el Merengue, pero hay varias consideraciones, no tienen cupos de futbolistas extracomunitarios, y sobre todo debe ser un buen complemento para Benzema para poder sumarse al equipo y a la idea del campeón de Europa.