El tridente de ataque de Paris Saint-Germain, poco a poco, se va entendiendo y será algo fundamental para la parte dura de la temporada. Ambos ya llevan varios meses juntos, lo que permite que se conozcan más y se empiecen a saber algunos secretos. El propio Neymar ha tenido que hacerlo en una entrevista donde tuvo que elegir entre él, Lionel Messi y Kylian Mbappé durante una ronda de preguntas.

La entrevista fue realizada por Oh My Goal donde se han alejado un poco de lo estrictamente futbolístico para pasar a cuestiones más bien triviales y del día a día, que permiten conocer la convivencia entre las tres máximas figuras del equipo. 'Ney' no dudó en elegir entre los tres a la hora de las preguntas y dejó algunas revelaciones divertidas.

Entre las cuestiones que más tienen que ver con el fútbol, las preguntas y respuestas fueron variadas. Neymar admitió que es el que más tira caños, aunque a la hora de elegir quien hace cosas "mas impresionantes" en las prácticas eligió a Messi. Además, consideró que el argentino es el que mejor patea penales. En tanto, no supo elegir sobre la cuestión de quién habla más en el campo de juego. En todo caso, puso a otro jugador como el que más lo hace, Marquinhos.

Las respuestas más graciosas apuntaron hacia otros temas. Según el brasileño, él es el más divertido, el que canta mejor y el más sensible de los tres. En tanto, cree que es el que se viste mejor de los tres y mandó al frente a Mbappé, al decir que es el que peor lo hace. Y una de las respuestas más sorpresivas fue decir que el francés es el que tiene más éxito con las mujeres. "Es guapo, siempre anda con chicas", reveló.

Las preguntas y respuestas más divertidas a Neymar