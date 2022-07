Lionel Messi volvió a los entrenamientos con Paris Saint-Germain luego de sus vacaciones. El crack argentino se prepara para lo que será una nueva temporada con el conjunto parisino bajo las órdenes de Christophe Galtier, recientemente anunciado como entrenador tras la salida de Mauricio Pochettino. A su vez, por la cabeza del '10' rosarino también pasa lo que será el Mundial de Qatar 2022 a fin de año, en donde buscará el título con la Selección Argentina.

Leo ya es parte de los trabajos de pretemporada de PSG junto a la gran mayoría de sus compañeros. El objetivo es mejorar lo hecho en su primera campaña en Francia, en donde ha recibido fuertes críticas por su rendimiento en el equipo. Los cuestionamientos hacia su figura aún continúan, aunque esta vez han llegado desde Inglaterra.

Un exjugador de Manchester City y la selección de Inglaterra, Danny Mills, apuntó contra Lionel Messi. En una entrevista con talkSPORT, fue consultado sobre la posibilidad de que el crack argentino pudiese llegar a la Premier League, pero opinó que no podría jugar en alguno de los equipos del 'Big Six' (llámese Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham).

"¿Ficharía a Messi para la Premier League ahora mismo? Probablemente, no. Al Manchester City, no. Al Liverpool, no. ¿Al Tottenham? No creo que lo hicieran. No creo que esté para los seis primeros de la Premier League en este momento", opinó el exlateral derecho, que estuvo en cuatro etapas distintas en el conjunto 'citizen' y se retiró del fútbol en 2009.

Por el momento, el nombre de Lionel Messi no aparece en el mercado de fichajes europeo y, ciertamente, tampoco aparece como opción para la Premier League. Continuará esta temporada en Paris Saint-Germain para mejorar sus números de la última temporada, en donde jugó 34 partidos, marcó 11 goles y dio 15 asistencias.