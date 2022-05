Se aproxima el mercado de fichajes y los rumores en torno a las principales estrellas del fútbol europeo crecen. Uno de los nombres que ha sonado para ser transferido en las últimas semanas es Sadio Mané. La estrella de Liverpool hasido vinculada con otros grandes de Europa y ha hablado sobre su futuro.

El contrato de Sadio Mané con Liverpool acaba el 30 de junio de 2023. Esto ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro del extremo senegalés desde hace meses. En los últimos días han circulado rumores sobre el interés de Barcelona y Bayern Múnich.

Fue el diario Mundo Deportivo el que reveló días atrás que reveló que el aficano tenía el deseo de jugar en LaLiga. Esto hizo que las vinculaciones con FC Barcelona crecieran en las últimas horas. Sería, sin lugar a dudas, una incorporación estelar para el equipo azulgrana.

¿Se queda en Liverpool?

Sadio Mané fue el héroe de Liverpool en el partido de este martes ante Aston Villa, que los mantiene vivos en la lucha por el título de la Premier League. Luego del encuentro, el jugador compareció ante la prensa y fue cuestionado por su futuro. "Estoy feliz aquí en Liverpool, creo que cuando ganamos títulos estaré más feliz".

Sin embargo, a pesar de asegurar que está a gusto en Anfield, este no fue claro con sus próximos pasos. "Estoy tratando de disfrutar cada momento, tratando de ayudar a mis compañeros y creo que los chicos me lo ponen mucho más fácil. Sin mis compañeros no soy nada".