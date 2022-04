Barcelona sigue asegurando su futuro con los cracks que posee en su plantilla. Luego de las renovaciones de contrato a finales de 2021 de Pedri y Ansu Fati, le llegó el turno a Ronald Araújo. De gran temporada con Xavi Hernández, el uruguayo renovó su vínculo hasta 2026 con una cláusula de 1.000 millones de euros. Este viernes se realizó el acto protocolar con la firma de los contratos en el campo de juego del Camp Nou.

Araújo, que lleva 39 partidos jugados en la temporada con cuatro goles anotados, era uno de los objetivos para renovar que tenía el Barça por estos días. Finalmente, tras las negociaciones y la gran voluntad del jugador, hubo final feliz, a pesar de las ofertas que tenía de otros equipos importantes. El defensor de 23 años privilegió al conjunto catalán y los resultados se vieron en el emocionante acto que contó con la asistencia de toda su familia y la del presidente Joan Laporta.

"Quiero agradecer a la familia que ha venido de Uruguay. Tienen un hijo extraordinario, nos ha llegado al corazón por su carisma y compromiso", manifestó Laporta sobre Araújo al momento de las firmas de contrato. Luego, llegó el momento de que el uruguayo tome el micrófono y cuente sus sensaciones sobre este momento, pero no pudo contener las lágrimas ante los agradecimientos.

"Es una felicidad enorme estar aquí, el mejor equipo del mundo. Quiero agradecer primero a Dios la oportunidad por seguir aquí, a mi familia, a mis padres, a mi mujer. Me emociono un poco porque pasamos por muchas cosas. Agradecer a todos, estoy muy contento", dijo cuando no pudo contener las lágrimas, mientras su familia también se mostró emocionada.

VIDEO: LA EMOCIÓN DE RONALD ARAÚJO

"Lograr esto es muy importante para nosotros. Agradecer al club, a ustedes, por el apoyo desde que llegué. La verdad que estoy muy contento. A todo el cuerpo técnico que tuve desde un principio también. Toda la gente que me apoyó, que apostaron en mí. Llegué a un club que tenía un estilo diferente, una manera de jugar diferente, que al principio, costó, pero con mucho trabajo y con toda la gente que me apoyaron pude lograr estar acá. Estoy firmando mi contrato con el primer equipo y la verdad que es una satisfacción. A todos mis compañeros que siempre me están apoyando y me ayudaron en todo este tiempo. Y estoy muy contento de estar en el mejor club del mundo", cerró.