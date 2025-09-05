Argentina derrotó por 3 a 0 a Venezuela en lo que supuso la despedida de Lionel Andrés Messi de las Eliminatorias Sudamericanas. El doblete del argentino recorre el mundo por estas horas, dejando titulares de todo tipo alrededor de un legado con la camiseta Albiceleste que veremos de qué manera puede continuar en el Mundial del año que viene. Las principales reflexiones de los medios de comunicación hablan de una era que poco a poco llega a su fin y que puede que no tenga reemplazante.

“Messi, no te vayas nunca La estrella argentina se despidió de suelo argentino con una nueva exhibición…Messi baila sobre el Monumental en su fiesta de despedida en Argentina…Festival Messi en su último adiós en Argentina…Festival Messi en su último adiós en Argentina”, son los principales titulares que por estas horas los medios españoles tienen. MARCA, AS, Mundo Deportivo o Sport se rinden a un Lionel Andrés cuya vida va ligada absolutamente a la península Ibérica y que con su doblete frente a Venezuela cerró incluso su carrera de tantos en las Eliminatorias con 36 gritos sagrados.

Pero repetimos que el tema va mucho más allá los destinos donde Messi ha dicho presente. La Pulga ha sido noticia a lo largo de todo el planeta por lo que supuso una jornada más que emotiva y donde incluso las lágrimas asomaron por su rostro durante la previa del encuentro. Portales por Italia, Inglaterra e incluso Francia se rinden a la figura de un jugador más allá de las camisetas y que habrá que ver qué rol puede tener durante la próxima edición de la Copa del mundo de la mano de Lionel Scaloni.

“Messi marca un doblete y dice adiós….Messi tuvo su emotiva despedida con Argentina y dos goles más…Doblete y lágrimas para concluir: el último de Lionel Messi con la Albiceleste en Argentina”, suponen los titulares que ahora mismo eligen L’Equipe, Gazzetta dello Sport por Italia o The Athletic en Inglaterra. Son incluso destinos donde el argentino ha sido rival y muchas veces verdugo, pero de donde ahora llegan elogios de peso ante una trayectoria que rompió todos los pronósticos posibles.

No nos olvidemos que se trata del último partido de Messi en Eliminatorias. El propio Scaloni confirmó que el argentino no viajará rumbo a la ciudad de Guayaquil para enfrentar a Ecuador en el final del proceso clasificatorio. Se pretende como nunca darle descanso y por encima de todo no cargar de más unas piernas que a finales del año 2025 tendrán el compromiso de intentar ganar la primera MLS de Inter Miami. El planeta, una vez más, se rinde a la figura de Lionel Andrés.

Messi solo piensa en el día a día

Tras es el final del encuentro llegó el momento de diferentes intercambios con la prensa donde Leo hizo balance. También donde fue consultado alrededor de la posibilidad de verle en el Mundial del año que viene en óptimas condiciones. La Pulga mantiene el mismo discurso que su entrenador e indica que únicamente irá viendo jornada a jornada cómo se encuentran tanto sus piernas como emociones de cara a un verano del año que viene que será singular en todos los sentidos.

“Nueve meses pasan muy rápido, pero al mismo tiempo es un montón. Terminamos la temporada a fin de año, ojalá podamos ser campeones en la MLS. Luego viene la pretemporada y me van a quedar seis meses. Veré cómo me voy sintiendo…Yo estoy ilusionado, con ganas, pero voy día a día y partido tras partido. Este año fueron muchos partidos. Vengo de estar parado unos días, volví y me resentí. Ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es eso: ir día a día, viendo las sensaciones. Lo claro es que hoy era el último por los puntos acá. De ahora en más, seguiré como vengo hasta ahora, viendo día a día, intentando sentirme bien y sobre todo ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto”, algunas de sus reflexiones junto a los medios de comunicación en un estadio Monumental que no volverá a verle disputar partidos oficiales.

