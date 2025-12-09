Maxi Rodríguez sobre la Final de Argentina con Alemania en Brasil 2014: ”No tiene explicación”

La consagración en la Copa del Mundo de Qatar 2022, de alguna manera, cicatrizó la herida que dejó la Final de Brasil 2014, en la que la Selección Argentina que integraba Maxi Rodríguez y que dirigía Alejandro Sabella tuvo, por lo menos, tres ocasiones inmejorables para ponerse en ventaja frente a Alemania el 13 de julio de aquel año en el Estadio Maracaná.

No obstante, el combinado comandado por Joachim Löw fue eficaz mediante Mario Götze, quien anotó el único tanto del encuentro a los 8 minutos del segundo tiempo suplementario, una acción que, en definitiva, le terminó dando la cuarta estrella al seleccionado teutón.

Al respecto de lo que fue ese duelo con Alemania, el que se refirió fue Maxi Rodríguez, que si bien no participó de la Final, marcó el último penal en la Semifinal con Países Bajos en Sao Paulo que selló la clasificación: ”No tiene explicación. Es un dolor que va a quedar para siempre. Estábamos muy cerca de la Copa del Mundo”.

Además, la Fiera, que registra 6 asistencias, 16 goles en 57 compromisos con la Selección Argentina mayor, en la conversación con el diario Marca agregó: ”Los partidos se ganan o se pierden por detalles. Él hizo un gol de una técnica individual muy buena. Nosotros también tuvimos chances. Son cosas que no sanan”.

Para cerrar, admitió que cada tanto recuerda las acciones que le podrían haber dado el título a Argentina: ”Te puede venir, pero no tiene solución. Cuando ganás, nunca analizás las veces que pudiste perder. Entonces, hacerlo al revés no tiene sentido. A veces te viene el “¿cómo no entró esa pelota?”, pero es fútbol…”.

Maxi Rodríguez opinó respecto al momento de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid

Maxi Rodríguez jugó durante 4 temporadas y media en el Atlético de Madrid, por lo que es una palabra autorizada para opinar de los argentinos que hoy en día defienden los colores colchoneros. ”El Atlético es muy argentino, tiene nuestro temperamento”, dijo el rosarino, que a raíz de Julián Alvarez comentó: ”Es un crack, uno de los mejores ‘9’ del mundo. El club tiene que disfrutarlo y rodearlo bien. El Cholo tiene un equipo competitivo y debe sacarles el mejor jugo”.

Maxi Rodríguez ve ”centrado” a Franco Mastantuono

”Lo veo Muy bien. Es un chico que llega al Real Madrid, con todo lo que eso conlleva. Lo veo centrado, con los pies en la tierra. Tiene que adaptarse a la Liga, al país, a las costumbres. Lleva su tiempo. Pero es un crack, con condiciones increíbles. Tiene que ir de a poco, también en la selección”, opinó el ex Newell’s y Peñarol, entre otros.

